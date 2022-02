Les palmiers de Vancouver, l’image tropicale d’une ville pluvieuse

Le Trachycarpus fortunei est indigène à certaines régions de la Chine, du Japon, de l'Inde et de la Birmanie. Il a été introduit en Europe au 19e siècle, notamment par le botaniste écossais Robert Fortune, d’où vient une partie du nom de l’espèce (trachycarpus signifie fruit rugueux en grec). Le palmier a fait fureur à la fin du 19e siècle dans différents pays européens grâce à sa tolérance aux températures froides. Il peut survivre jusqu’à -18 degrés Celsius, si cela ne dure pas trop longtemps.

Dans les années 80, un importateur suisse a fait venir des palmiers de Chine en Colombie-Britannique, explique John Brimacombe, le président de la Société des palmiers et plantes exotiques du Pacifique Nord-Ouest, un organisme qui a été créé en 1984 pour encourager le public à varier leurs styles de jardinage afin qu'ils soient plus méditerranéens ou tropicaux.

Trois palmiers dans une cour résidentielle à Vancouver. Les palmiers peuvent grandir de 30 cm par an, dit John Brimacombe. Photo : offert par : Société des palmiers et plantes exotiques du Pacifique Nord-Ouest

Tous les palmiers sur le bord de la mer dans le [quartier] West End de Vancouver ont été importés à la demande de notre société , dit M. Brimacombe, faisant référence aux dizaines de Trachycarpus fortunei qui longent la baie des Anglais, immanquables lorsque l'on se promène le long de cette partie du centre-ville depuis les années 80.

La société donnait à cette époque de nombreuses présentations devant des clubs de jardinage et des municipalités afin de faire la promotion du palmier de Chine, le seul qui est adapté au climat vancouvérois, selon M. Brimacombe.

La bonne nouvelle est que la société a réussi. La mauvaise nouvelle, c’est qu’elle a presque trop bien réussi. Désormais, tout le monde doit avoir un palmier! , plaisante John Brimacombe, notant que dans certains magasins, on peut se procurer un palmier pour 50 $. Des plants de plus de 1 mètre se vendent même pour des centaines de dollars, voire plus.

La Société des palmiers aide ses membres à faire ce qu'elle appelle le « jardinage méditerranéen ». Photo : offert par : Société des palmiers et plantes exotiques du Pacifique Nord-Ouest

Ces arbres, une fois bien enracinés, fleurissent à Vancouver, et peuvent grandir de 30 cm par an, selon M. Brimacombe. D’ailleurs, il y en a maintenant suffisamment en ville pour que la pollinisation entre plantes mâles et femelles se fasse facilement, explique-t-il.

Le palmier que j'ai dans ma cour arrière, par exemple, je l’ai planté en 1985, et aujourd’hui il fait 7,6 m! , s’étonne M. Brimacombe, qui remarque qu’il a dû faire venir une petite grue pour l’élaguer.

Des palmiers dans une maison de Vancouver, qui donnent au paysage des airs plus tropicaux. Photo : offert par : Société des palmiers et plantes exotiques du Pacifique Nord-Ouest

Des arbres qui décalent

J’ai deux réactions lorsque je vois les palmiers ici , dit David Tracey, un arboriculteur et auteur d’un livre sur les arbres de Vancouver, le Vancouver Tree Book. D'abord, je me dis, que faites-vous ici? On est au Canada, l’un des endroits les plus bénis au monde en ce qui concerne les arbres. Avant que les Européens arrivent, les plus grands arbres qui ont jamais poussé sur la planète, de toute l’histoire, poussaient ici.

Ensuite, je me dis : nous vivons dans une forêt urbaine, nous avons créé cette nouvelle expérience, un mélange de personnes, de cultures [...] Je vois les palmiers de Chine et je me dis, pourquoi pas! Bienvenue en ville! Beaucoup de choses et de personnes sont ici, un peu par hasard, de manière inattendue. Et nous sommes ici ensemble. Voyons comment nous pouvons nous entendre.

Les palmiers évoquent pour David Tracey l’été et les tropiques : les longues journées sur la plage où l’on absorbe les rayons du soleil sans se soucier de l’avenir. C’est une esthétique de relaxation totale, de plaisir, et de langueur.

Cela vous fait sentir comme si vous étiez en Californie. C’est faux, évidemment, mais pourquoi pas? C’est mieux que de faire pousser des choux! ajoute John Brimacombe.