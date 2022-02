La soirée du Super Bowl fait le bonheur des restaurateurs estriens

Dès 18 h 30, des dizaines d'adeptes de football se rassemblent pour assister au coup d'envoi du match qui oppose les Rams de Los Angeles aux Bengals de Cincinnati.

Au resto-Bar Stanley de Sherbrooke, l'ambiance est au rendez-vous, selon le propriétaire Luc Laplante. Pour son entreprise, il s'agit d'une soirée importante pour marquer la réouverture récente des salles à manger.

« On n'a pas prévu le party qu'on a habituellement, mais on a réussi à faire quelque chose à la dernière minute avec l'ambiance garantie. » — Une citation de Luc Laplante, propriétaire du resto-bar Le Stanley

Les établissements doivent toutefois composer avec une limite de 50 % de leur capacité, mais des groupes composés d’un maximum de dix personnes ou de trois bulles familiales peuvent maintenant s'asseoir à la même table.

On aurait aimé qu'ils nous laissent un peu plus d'assouplissements concernant la capacité, mais ça va être une très belle soirée comparé à un dimanche habituel. On est quand même chanceux parce qu'on peut avoir notre terrasse chauffée ouverte , souligne Luc Laplante.

Si quelques places pouvaient encore être réservées au resto-bar Le Stanley, les tables étaient déjà complètes à la Cage aux sports de Sherbrooke.

« C'est complet depuis l'annonce de la réouverture des restaurants. » — Une citation de Nicolas Bernier, gérant de service à la Cage aux sports

Le restaurant estime que cette soirée qui s'annonce lucrative permettra de compenser en partie les pertes subies dans les dernières semaines de fermeture.

Une demande pour les plats à emporter

Malgré les limites imposées en salle à manger, les restaurateurs ont été nombreux à se tourner vers des boîtes pour emporter.

C'est le cas du resto-bar Stanley et de la Cage aux sports, qui proposent des mets cuisinés à emporter ou des boîtes de plats à cuisiner à la maison.

Une repas digne du Super Bowl est cuisiné avec uniquement des ingrédients végétaux. Photo : Radio-Canada

Les adeptes de football qui ont une alimentation végétalienne peuvent aussi profiter d'un menu spécial proposé par le nouveau restaurant végan Saug.e à Sherbrooke.

« Les gens ont vraiment répondu à l'appel alors on est super contentes. C'est rassembleur et ça fait découvrir la nourriture végan. » — Une citation de Sophia Hall-Gauthier, copropriétaire du restaurant Saug.e

Les clients recoivent notamment des choux-fleurs assaisonnés, inspirés des ailes de poulet, ainsi que des côtes levées et une poutine préparées uniquement avec des ingrédients végétaux.

Une soixantaine de boîtes ont été préparées en vue de la soirée de dimanche. Devant le succès de ce menu spécial, le restaurant Saug.e entend répéter l'expérience l'an prochain à l'occasion du Super Bowl.