Le centre de vaccination de la rue Bowen sera démantelé

L'établissement s'était donné jusqu'à cette semaine pour évaluer la nécessité de continuer d'entretenir ce site de vaccination. Il a finalement été déterminé que le centre de vaccination de la rue J.-A. Bombardier était suffisant pour desservir la population.

C'était vraiment un site où on a investi le moins possible, pour consolider notre offre à l'époque où on nous demandait plus de 40 000 doses par semaine. [...] À l'heure actuelle, on est capables d'absorber la demande sur la rue J.-A. Bombardier. S'ajoutent à cela des équipes mobiles qui vont dans certains milieux de vie, on va dans les écoles, on diversifie nos stratégies , explique le directeur de la campagne de vaccination en Estrie, Jean Delisle.

« Le site de la rue Bowen devient beaucoup moins nécessaire. » — Une citation de Jean Delisle, directeur de la campagne de vaccination en Estrie

Jean Delisle n'est toutefois pas en mesure de confirmer la date de fin des activités au centre. Ce sont les services techniques qui organiseront le démantèlement.

C'était un lieu vraiment temporaire et transitoire. Il y a autre chose de prévu là-bas, le propriétaire devait déjà réaménager les locaux, puisqu'il y a des entrepreneurs qui attendent pour entrer là, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour lui. C'est un coup de main qu'il nous a donné, comme c'est l'option la moins coûteuse pour notre équipe , explique Jean Delisle.

Portrait de la vaccination en Estrie

Selon Jean Delisle, l'Estrie fait relativement bonne figure dans la province sur le plan vaccinal.

On a une moyenne de 3 000 à 3 100 doses de vaccins administrées par jour dans la région, ce qui donne plus de 20 000 doses par semaine. [...] On a eu des semaines à plus de 40 000 doses en Estrie. Là, c'est encore très raisonnable, mais bien sûr, c'est un ralentissement par rapport au pic que nous avons connu , souligne le directeur régional de la campagne de vaccination.

Il ajoute d'ailleurs qu'en excluant les personnes qui ne sont pas encore admissibles à une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, 63 % de la population estrienne est adéquatement protégée contre le virus.