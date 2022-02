Des Autochtones dénoncent l’appropriation du chandail orange par des manifestants

Des leaders autochtones se disent « déçus » et « choqués » et dénoncent l’appropriation du chandail orange par des manifestants opposés aux mesures sanitaires.

La Journée du chandail orange et la phrase ‘Every Child Matters’ [tout enfant compte] veulent attirer l’attention sur l’importance de la vérité et de la réconciliation , explique Phyllis Webstad, la fondatrice de la Société du chandail orange, dans une déclaration.

Dans cette optique, la Société du chandail orange ne soutient pas l’annonce récente d’une journée du chandail orange par des organisateurs de manifestations.

Le 10 février, des responsables des manifestations ont déclaré le vendredi 11 février journée du chandail orange et ont demandé aux étudiants de manifester pour la fin des mesures sanitaires dans les écoles.

La Journée du chandail orange, qui est devenue la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, se tient le 30 septembre et vise à faire mémoire des enfants morts dans les pensionnats pour Autochtones, ainsi que de tous les autres enfants qui y sont passés et de leurs familles.

Des leaders déçus et choqués

Le chef de la Première Nation de Williams Lake, Willie Sellars, se dit déçu du détournement de la Journée du chandail orange à des fins politiques par les manifestants opposés aux mesures sanitaires.

Ça détourne du vrai sens, de l’inspiration et des valeurs de la Journée du chandail orange , explique-t-il.

À l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, le chef régional Terry Teegee se dit également déçu, ajoutant que la récupération de la Journée du chandail orange est choquante .

Ce mouvement aux notes racistes essaie d’utiliser un mouvement légitime qui dure depuis des années pour servir ses propres intérêts , explique-t-il.

Les chefs des Nations Secwepemc te Qelmucw du Nord se sont également opposés à la récupération du chandail orange et de la campagne Tout enfant compte et demandent aux manifestants d’arrêter tout comportement hostile aux Autochtones lors des manifestations.

Les participants ont recours à une rhétorique à des comportements anti-Autochtones et ne représentent pas le mouvement du chandail orange [et] de la campagne Every Child Matters , notent les chefs.

Des manifestations qui sèment la division , disent les chefs britanno-colombiens

Plus tôt, cette semaine, le Conseil des leaders des Premières Nations de la Colombie-Britannique a aussi publié une déclaration pour condamner les manifestations contre les mesures sanitaires et demander un renforcement de la réponse au racisme et aux agressions commis par certains manifestants.

Le conseil ajoute que les Autochtones ont été particulièrement affectés par la COVID-19 et que l’obligation vaccinale et les restrictions sanitaires aident à garder les communautés en sécurité.

Comme le montrent les démonstrations destructrices et anarchiques de sentiments anti-vaccination et l’état d’urgence déclaré à Ottawa, le ‘convoi de la liberté’ sème la division, l’intolérance et la désinformation à un moment où l’obligation vaccinale, la santé publique et la sécurité ne peuvent être mises en danger , a écrit le grand chef Stewart Phillip, dans une déclaration.

