Grande fête du canot à glace au parc du Bic

Il s’agit également de la première course de canot à glace depuis le début de la pandémie.

Le canotier Tom Birien a eu l’idée de déplacer l'épreuve au Bic plutôt que de l’organiser au port de Rimouski, notamment parce que le site donne le grand avantage pour les participants de s'affronter autant sur la glace que sur l'eau.

C’est la seule course du circuit cette année, mais c’est aussi la seule course qui part dans un parc naturel, et qui ne part pas d’une zone industrielle ou d’une zone portuaire, et c’est là-dessus qu’on a voulu jouer en se déplaçant dans le parc du Bic , souligne-t-il.

Deux équipes de l'UQAR compétitionnent dans la catégorie mixte élite. Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

La capitaine de l'équipe rimouskoise Les Krakens, Marjolaine Blais, souligne le plaisir d'une compétition dans un cadre aussi enchanteur que celui du Bic. Pour elle, le site permettra aussi une compétition relevée.

À Rimouski, les dernières années, c’était toujours juste de la banquise, donc c’était une course de trotte, tandis que là, cette année, ce que les organisateurs ont voulu aller chercher, c’est la possibilité d’avoir de l’eau, donc faire la transition glace/eau. C’est ça qui va être vraiment intéressant pour l’ensemble des canotiers.

La capitaine de l'équipe rimouskoise Les Krakens, Marjolaine Blais Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Au total, 25 équipages prennent part à la compétition de samedi, ce qui constitue un record de participation, indique le RikiFest. Deux équipes de l'UQAR compétitionnent dans la catégorie mixte élite.

