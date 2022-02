Des compagnies de transport prêtes à engager des camionneurs non vaccinés

L’Association du camionnage du Manitoba observe que des entreprises continuent d’engager des camionneurs non vaccinés pour exercer uniquement sur le territoire canadien.

J’ai vu des publicités aujourd’hui d’entreprises qui engagent des chauffeurs pour le Canada, seulement , explique le directeur général de l’Association du camionnage du Manitoba, Aaron Dolyniuk, qui représente de 60 à 75 % des camionneurs de la province.

Je dirais qu’il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des chauffeurs [...] et qui n'exigent pas de preuve vaccinale , ajoute-t-il.

Les chauffeurs non vaccinés peuvent continuer à travailler au Canada, même s’ils ne peuvent pas traverser la frontière en raison de l’obligation vaccinale, selon l’Association du camionnage du Manitoba.

Depuis le 15 janvier, seuls les camionneurs vaccinés peuvent traverser la frontière canado-américaine, vers le Canada. Des convois de camionneurs manifestent depuis plusieurs jours contre cette exigence partout au pays.

Certains camionneurs ne peuvent pas travailler

Terrain Transport ne fonctionne qu’avec la moitié de ses chauffeurs, alors que seulement une partie de ses employés sont vaccinés et peuvent traverser la frontière pour effectuer des transports de patates du Manitoba vers les États-Unis, explique le propriétaire de l’entreprise, Leonard Petkau.

Il a envoyé quatre de ses chauffeurs non vaccinés à la manifestation d’Ottawa, puisqu’il ne leur est plus possible de travailler avec les exigences vaccinales actuelles.

Ils ne peuvent pas travailler… Quelle différence est-ce que ça fait qu’ils restent à la maison ou qu’ils soient à Ottawa? Ils ne peuvent pas générer de revenus , affirme le propriétaire.

Il a payé le diesel et l’usure des camions pour que certains de ses chauffeurs puissent participer à la manifestation d’Ottawa.

Selon lui, il n’y a pas assez de travail en transport domestique pour garder les chauffeurs occupés.

Une minorité bruyante, selon l’Association de camionnage du Manitoba

Aaron Dolyniuk croit que les manifestants ne représentent pas la majorité des camionneurs qui sont vaccinés, selon l’Alliance canadienne du camionnage. Le taux de vaccination serait semblable à la population en général, soit un taux de vaccination d'environ 83 %, selon Santé Canada.

Je ne crois pas que les actions d’un petit nombre doivent être généralisées à l’industrie au complet. Quand je regarde les manifestations, ce n’est plus tant une manifestation de camionneurs qu’une manifestation pour la liberté et le libre-choix à la vaccination.

L’Association du camionnage du Manitoba demande la fin des manifestations.

Ces actions illégales ont un impact négatif sur l’économie du Manitoba , affirme M. Dolyniuk.

Avec les informations de Joanne Levasseur.