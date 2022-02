Une entreprise veut créer un drone en forme d’oiseaux de proie pour protéger la faune

L’entreprise Aerium Analytics a reçu un financement d’un million de dollars pour collaborer avec l’Université de l’Alberta afin de créer ce drone-épouvantail autonome.

Un drone est déjà utilisé pour faire fuir les oiseaux de la région depuis 2019, mais il exige la présence d’un pilote. Il a la forme d’un faucon pèlerin, parce que l’oiseau est le prédateur aérien le plus reconnu au monde , explique le président d’Aerium Analytics, Jordan Cicoria.

Il bat des ailes [et] n’a pas d’hélice , note-t-il. Ces caractéristiques permettent à la machine d’adopter un comportement similaire à l’oiseau qu’elle imite et de miser sur l’instinct de survie des autres oiseaux pour les inciter à fuir.

Le volatile robotisé, appelé Robird, empêche ainsi les oiseaux d’atterrir en les interceptant avant même qu’ils pensent à se poser , ajoute M. Cicoria.

Vers la pleine autonomie

La première étape du développement sera de créer des drones semi-autonomes qui permettront à un seul pilote d’opérer plusieurs drones à la fois, explique Jordan Cicoria.

Le financement obtenu devrait permettre à Aerium Analytics de créer ensuite une version totalement autonome contrôlée par une intelligence artificielle capable de détecter et traquer ses proies afin de les effrayer.

Des drones-épouvantails en forme de faucons pèlerins sont déjà utilisés pour faire fuir les oiseaux près des sables bitumineux et de l'Aéroport d'Edmonton, mais ils nécessitent la présence d'un pilote. Photo : Fournie par Aerium Analytics

Selon les recherches réalisées par la professeure de sciences biologiques Colleen Cassady St. Clair, de l’Université de l’Alberta, environ 20 000 oiseaux se posent sur les bassins de sédimentation des sables bitumineux chaque année.

Au fil des ans, des centaines d’oiseaux sont morts ou ont été euthanasiés après avoir été en contact avec ces bassins.

Les oiseaux ont tendance à s’y poser à cause de la météo, notamment lorsqu’il vente ou qu’il pleut, ou à cause de l’éclairage artificiel de nuit, explique-t-elle.

Elle ajoute que des robots-épouvantails et d’autres moyens, comme de forts bruits, ont été utilisés pour tenter de faire fuir les oiseaux par le passé, mais les volatiles tendent à s’y habituer et à les ignorer.

L’accoutumance signifie que n’importe quel animal, ce qui inclut l’être humain, finit par s’habituer à un stimulus, même s’il a des conséquences négatives , précise-t-elle.

Si des drones chassent continuellement les oiseaux autour des bassins, ceux-ci pourraient finalement décider que ça ne vaut pas la peine de s’acharner parce que c’est trop exigeant, d’un point de vue énergétique, de rester là , croit-elle.

D’autres utilisations possibles

Les sables bitumineux ne sont pas les seuls endroits où des drones-épouvantails sont utilisés. À l’Aéroport international d’Edmonton, des drones-faucons servent à éloigner les oiseaux du chemin des avions.

Depuis 2017, ces drones ont permis de réduire le nombre de collisions entre des oiseaux et des avions de 10 % à 20 %, bon an, mal an, souligne Jordan Cicoria.

Son entreprise travaille maintenant avec Transport Canada afin d’adapter la réglementation pour permettre aux drones autonomes de voler au-dessus des bassins de sédimentation.

Il espère que ces nouveaux robots seront en service d’ici 5 à 10 ans.

Avec les informations de Kashmala Fida Mohatarem et de l’émission Edmonton AM