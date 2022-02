COVID-19 : moins d’hospitalisations et 35 nouveaux décès en Ontario

L'Ontario signale un total de 1704 hospitalisations liées à la COVID-19 et 35 décès supplémentaires, samedi.

La baisse se poursuit donc avec 125 hospitalisations de moins que la veille.

Sur Twitter, la ministre de la Santé, Christine Elliott, précise que 53 % des personnes hospitalisées ont été admises parce qu'elles étaient infectées par le virus, tandis que 47 % ont été admises pour d'autres raisons, mais ont été déclarées positives à leur arrivée.

Les hospitalisations de patients infectés par la COVID-19 continuent de baisser en Ontario. Photo : CBC/Evan Mitsui

Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 aux soins intensifs a aussi légèrement diminué.

Dans les hôpitaux de la province, 414 patients se trouvent aux soins intensifs en raison de la maladie, comparativement à 435 vendredi (-21).

Ce ne sont cependant pas tous les établissements hospitaliers qui recensent leurs données pendant la fin de semaine.

La santé publique recense aussi 2944 nouveaux cas de COVID-19 dans son bilan quotidien.

Cependant, il s'agit d'une sous-estimation du nombre de nouvelles infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests PCR.

Plus de 31 millions de doses administrées

Un total de 31 248 014 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Ontario.

Jusqu'à présent, 92,2 % des résidents de 12 ans et plus ont reçu une dose et 89,7 % ont reçu deux doses du vaccin.

Pour ce qui est de la dose de rappel, 56 % des Ontariens âgés de 18 ans l'ont reçu.

Avec les informations de CBC News