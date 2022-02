Le CISSS-AT explique les modalités d’accès aux traitements anti-COVID

Selon le CISSS, ce sont des personnes vulnérables à la COVID-19 potentiellement admissible aux différents critères d’éligibilité pour le traitement médical contre la maladie.

Elles pourraient avoir le médicament en cas d'infection au virus.

Les personnes qui n'auront pas été contactées d’ici le 20 février et qui pourraient correspondre aux critères d’éligibilité pour le médicament peuvent contacter leur pharmacien ou leur médecin pour voir si elles sont éligibles.

Si d'ici une dizaine de jours, vous pensez être une personne qui pourrait avoir accès aux traitements puisque vous pensez correspondre aux différents critères, principalement une personne immunosupprimée et autre critère qui sont disponibles publiquement sur les différentes plateformes. Si vous n'avez pas de symptômes et vous vous posez des questions sur votre potentielle admissibilité advenant le moment où développeraient des symptômes, vous pouvez en parler à votre pharmacien communautaire, également à votre médecin de famille selon l'accès le plus facilitant de votre côté , explique la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), Caroline Roy.

Les personnes qui développent les symptômes de la COVID-19 pourront avoir accès à un test de dépistage PCR en s'identifiant comme étant potentiellement admissible au médicament.