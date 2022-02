Le projet Capitale québécoise des pêches révisé pour ne pas dépasser le budget

La Ville de Gaspé a lancé jeudi un nouvel appel d’offres pour le volet infrastructure, qui consiste en la construction d'une tour d’observation, d'une promenade en bord de mer et de jeux d'eau pour enfants ainsi qu'en l'aménagement du secteur de la plage.

Un premier appel d'offres sur ce volet avait été lancé à l'automne, mais les soumissions reçues dépassaient le budget d’environ 6 millions de dollars prévu par Gaspé.

Ce qui a fait augmenter la facture, à l’époque, c’était d’une part, l’augmentation des coûts de construction, et d’autre part, on n’était pas dans le meilleur moment pour aller en appel d’offres : on a lancé ça à la fin du printemps, alors que le carnet de commandes des entrepreneurs était déjà rempli , raconte le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Le projet intègre une tour d'observation qui permettra aux touristes d'observer le large et les bateaux qui entrent au port. Photo : gracieuseté : Ville de Gaspé

La Municipalité a dû ajuster le projet pour faire baisser la facture.

On a revu certains éléments : par exemple, dans le projet initial, il y avait des infrastructures comme des bancs de parc qui étaient sur mesure. Ce n’est pas long que la facture grimpe quand c’est du sur mesure. Donc on a enlevé le sur mesure pour mettre les éléments qui sont plus communs, et donc qui coûtent beaucoup moins cher, mais qui vont donner à peu près le même rendu , explique Daniel Côté.

« Avec la révision des éléments au projet et un meilleur moment pour lancer l’appel d’offres, on espère arriver dans notre cible d’environ 6 millions de dollars. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

La Ville de Gaspé a aussi attribué un contrat d’environ 600 000 $ pour la réalisation du volet multimédia du projet, qui va consister en une simulation d'une expérience de pêche moderne.

Les travaux devraient débuter cette année et se terminer en 2023.

Avec les informations de Laurie Dufresne