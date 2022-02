Allégement des mesures sanitaires : le convoi de camionneurs à Winnipeg ne partira pas

Les manifestants du convoi de camionneurs, présents devant le Palais législatif à Winnipeg depuis plus d’une semaine, ont indiqué vendredi qu’ils resteront sur place tant que toutes les restrictions contre la COVID-19 n’auront pas été levées.

La province a annoncé, vendredi matin, son échéancier afin de mettre fin aux mesures sanitaires. Le passeport vaccinal ne sera plus exigé à partir du 1er mars. Les limites de capacité de certains lieux seront éliminées dès mardi, notamment celles des restaurants et des lieux d'événements sportifs.

Avant de partir, les manifestants ont indiqué qu’ils souhaitent que des actions de la part du gouvernement fédéral soient prises.

Nos camionneurs ont l’intention de demeurer présents devant le Palais législatif jusqu’à ce que toutes les mesures contre la COVID-19 soient retirées. Nous resterons jusqu’à ce qu’il y ait une discussion collaborative avec le gouvernement fédéral sur l’élimination complète des restrictions à la frontière et des restrictions de déplacements interprovinciaux, en particulier les voyages par avion et par train , ont-ils déclaré par communiqué de presse.

L'un des organisateurs de la manifestation, Caleb Brown, explique que les manifestants resteront cette fin de semaine pour célébrer la levée des mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada

L’un des organisateurs du convoi, Caleb Brown, a précisé que les manifestants ne veulent pas causer de problèmes à quiconque.

Nous voulons atténuer [toutes perturbations], du mieux que nous pouvons. Nous aurions préféré ne pas avoir à être ici pour attirer l’attention des gens, pour attirer l’attention des politiciens , a-t-il expliqué.

Au cours de la fin de semaine, il s’attend à ce que les manifestants célèbrent l’annonce de levée des restrictions au Manitoba.

Nous sommes ravis. Nous sommes très encouragés par le fait que le dialogue a été ouvert, et on a l'impression que le récit change un peu , a déclaré M. Brown.

« On a l'impression que la division s'est arrêtée. » — Une citation de Caleb Brown, co-organisateur de la manifestation du convoi de camionneurs à Winnipeg.

D’autres manifestations ailleurs à Winnipeg

Des contre-manifestants seront également présents devant le Palais législatif, samedi, pour exiger le départ du convoi de camionneurs.

Une manifestation anti-masque a également été prévue au centre commercial de Polo Park, samedi.

Le Service de police de Winnipeg a déclaré par communiqué qu’elle est au courant que plusieurs manifestations sont organisées cette fin de semaine.

Nous continuons les discussions avec les organisateurs de ces manifestations. Nous nous efforçons de trouver un équilibre entre le droit à la liberté d'expression et à la réunion pacifique, et le droit du public, des résidents et des entreprises à un environnement sécuritaire.

La police de Winnipeg prévoit de déployer davantage de policiers, cette fin de semaine, afin de s’assurer que les manifestations demeurent pacifiques , a-t-elle indiqué.

Avec les informations Nathan Liewicki