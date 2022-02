Le quai de Forestville maintenant propriété de la Municipalité

Construit dans les années 1950, le quai était jusqu’alors sous la gestion de la Société d’économie et de développement de Forestville.

Or, la municipalité contribuait également à ses opérations, notamment avec du financement par le biais du budget municipal.

Devenir propriétaire des infrastructures est une technicalité administrative qui facilite donc cette gestion, croit la mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

On a un projet de réfection majeur. C’est un levier de développement économique et on a des projets pour l’avenir , explique la mairesse. On a voulu unifier toutes les opérations au sein d’une seule entité qui sera la Ville de Forestville.

Mme Anctil estime que les travaux de réfection du quai devraient débuter cet été et se poursuivre au cours de l’automne.

La Municipalité a adopté en décembre dernier un règlement d’emprunt de 7,5 millions de dollars pour mener ce projet.

La mairesse indique que les derniers estimés chiffraient à 6,6 millions de dollars les coûts de la réfection du quai.

On sait que le coût du fer a beaucoup augmenté et ça risque d’avoir un impact. On ne connaîtra nos chiffres qu’au moment d’ouvrir les appels d’offres , laisse tomber Mme Anctil, qui souhaite ne pas voir la facture trop grimper.

