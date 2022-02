Des vidéos de danse projetés dans la paume des mains

Cinq solos de danse sont ainsi projetés sur les mains des passants grâce à un faisceau lumineux au sol. Il suffit de s'avancer vers la lumière, tendre ses mains en coupole l'une à côté de l'autre et laisser la magie opérer.

Afin de profiter de l'expérience à 100 %, les visiteurs peuvent scanner un code QR de la station et écouter la trame sonore qui accompagne les différents solos de danse à l'aide d'un téléphone cellulaire et d'écouteurs. Le parcours complet dure environ une heure.

Karine Ledoyen et Eliot Laprise sont les coréalisateurs des solos prêts-à-porter. Cette idée de projeter des vidéos sur le corps leur est venue alors qu'ils ne pouvaient pas encore se produire sur une scène.

Les films, c'est un médium qui est très différent que de faire de la danse sur un scène. C'était pour nous un exercice de style. L'idée c'était de garder contact avec le public, nous garder vivants comme artistes durant la pandémie et donner un peu de lumière aux commerçants , explique Karine Ledoyen.

James Viveiros danse dans les dunes de Tadoussac. Photo : Danse K par K / Gracieuseté

Les films ont été principalement tournés à Québec. Ils rassemblent des danseurs de plusieurs générations et origines. Louise Bédard est septuagénaire, Mecdy Jean-Pierre et Stacey Désilier viennent de la communauté noire et James Viveiros est un anglo-italien de Montréal.

Les lieux de tournage n'ont pas été choisis par hasard. Chaque solo transporte le spectateur dans un décor enchanteur. Que ce soit dans les dunes de Tadoussac, une baignade dans une rivière ou dans des jardins luxuriants, les danseurs amènent le visiteur dans la chaleur estivale, l'espace de quelques minutes.

« On peut utiliser la neige dans nos mains pour faire un écran blanc aussi. C'est un magnifique paradoxe d'utiliser la neige pour venir mettre le soleil d'été dans nos mains. » — Une citation de Karine Ledoyen, coréalisatrice des Solos prêts-à-porter

Solo de la danseuse Jessica Serli. Photo : Danse K par K / Gracieuseté

Les cinq stations sont situées dans le secteur de la Côte de la Fabrique, sur la rue St-Jean et la rue des Jardins, plus spécifiquement devant le restaurant Alphonse Cuisine Cocktails, la boutique Caméléon Designer, Souris Mini et la boutique de vêtements Ernest.

Les solos prêts-à-porter sont accessibles gratuitement au public jusqu'au 24 février, tous les jours entre 17h et 21h. Des médiateurs seront également sur place les vendredis et samedis pour aider les passants à profiter de l'expérience.