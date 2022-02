Desjardins fermera huit comptoirs de services en Nouvelle-Beauce

Les comptoirs de services seront convertis en point de services avec guichets automatiques. Il n'y aura donc plus d'employés sur place.

Comptoirs de services qui fermeront : Saint-Elzéar

Sainte-Marguerite

Sainte-Hénédine

Saints-Anges

Saint-Patrice-de-Beaurivage

Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Saint-Sylvestre

Scott

Les locaux pourront toutefois être utilisés pour des rencontres avec les clients, à condition d'avoir pris rendez-vous auparavant.

Le directeur général des caisses Desjardins de la Nouvelle-Beauce, Pierre Jr St-Marseille, justifie cette décision en invoquant la faible popularité de ce type de service, à l'ère des transactions numériques.

À la caisse de Nouvelle-Beauce, il y a peine 3 % des transactions qui se font au comptoir. explique-t-il.

De plus, l'Institution financière peinait à combler les postes disponibles dans ces centres.

« On s'arrache les employés. Le métier de caissier est en demande à plusieurs endroits. C'est difficile de recruter. » — Une citation de Pierre Jr St-Marseille, directeur général des caisses Desjardins de la Nouvelle-Beauce.

Réorganisation

Le personnel sera redéployé dans les caisses de Vallée-Jonction, Saint-Bernard, Saint-Isidore et Sainte-Marie, en Chaudière-Appalaches, ou le service sera maintenu. Dans ces quatres pôles, on devrait être capable de tenir un bon bout de temps. prévoit-il.

La caisse Desjardins de Scott, en Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Israel Tanguay

Pierre Jr St-Marseille est conscient que cette annonce risque d'être accueillie comme une douche froide dans les villes et villages touchés.

On demande pas aux maires et aux municipalités de nous applaudir. On sait que pour eux c'est une perte de services. Mais on laisse nos guichets automatiques partout. conclut-t-il.