Les réunions de famille et d’amis peuvent se faire en plus grands groupes au Québec

Les Québécois peuvent désormais se réunir en plus grands groupes dans les résidences et les restaurants.

En fait, la limite de capacité pour les rassemblements est complètement levée à l’intérieur des domiciles privés et aux tables des restaurants. Cependant, la santé publique suggère tout de même aux Québécois d'éviter de se rassembler à plus de 10 personnes ou à réunir plus de trois bulles familiales.

Les restaurateurs, qui ne peuvent actuellement recevoir des clients qu’à 50 % de leur capacité habituelle, attendent quant à eux avec impatience le 14 mars, date où leurs activités pourront revenir à la normale.

Un peu d'air pour les aînés

Par ailleurs, des assouplissements sont aussi accordés aux aînés habitant en résidences. Les visites ne sont plus limitées à quelques proches aidants se trouvant sur une liste, mais sont ouvertes à tous.

Dans les résidences privées pour aînés (RPA), il est maintenant permis à deux visiteurs d’être présents en même temps dans une chambre, pour un maximum de quatre visiteurs par jour.

Dans les ressources intermédiaires et les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les règles sont un peu plus sévères. Un maximum de deux visiteurs par jour est permis, mais une seule personne à la fois.

Les résidents de ces établissements peuvent aussi recommencer à sortir pour aller dans des rassemblements privés.

La COVID-19 a néanmoins toujours des conséquences importantes chez les personnes âgées en ce qui a trait à l’isolement obligatoire en cas de contact, comme l’a souligné en entrevue à D’abord l’info Irène Demczuk, du comité des usagers du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de Montréal.

Selon elle, ces provoquent des ravages , puisqu'elles entraînent un confinement de 10 jours d' un ou deux étages en entier de CHSLD, de ressources intermédiaires ou de RPA dès qu'une personne est déclarée positive. Donc pour ces résidents, c’est 10 jours à la chambre. Vous savez, une chambre c’est petit , déplore-t-elle.

Du nouveau dès lundi

Les mesures sanitaires seront encore assouplies dans deux jours, soit lundi.

Dès le début de la semaine prochaine donc, les adultes pourront revenir à la pratique de leurs sports. Les salles de sport d’ailleurs, ainsi que les spas, pourront rouvrir à 50 % de leur capacité.

Quant aux sportifs, ils pourront recommencer à s’affronter pendant des matchs.

Le milieu culturel se voit de son côté accorder le droit d’accueillir 5000 personnes lors de spectacles extérieurs.