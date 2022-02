Exercice militaire cette fin de semaine à Rouyn-Noranda

Les membres du 34e Régiment du génie de combat participent à l'exercice Sapeur polaire dans le rang VI, sur les lots 45-50.

L'entraînement a pour objectif de perfectionner les aptitudes du soldat en lien avec des opérations offensives, de reconnaissance, de construction d’ouvrages défensifs, de routine de bivouac et de survie par temps froid.

Des armes et des munitions à blanc seront utilisées lors de l'exercice.

Pour assurer la sécurité du public, des mesures sont mises en place pour informer le public de l'activité.

Le capitaine Charles Demers-Martel, commandant adjoint du 34e Régiment du génie de combat Détachement de Rouyn-Noranda indique que toutes les mesures sanitaires en vigueur seront respectées tout au long de cet exercice.

Samedi et dimanche on va construire des abris de fortune, des obstacles, faire de la navigation, marcher en raquette, dormir samedi soir l'extérieur et revenir dimanche. Dimanche matin, on va simuler une attaque d'une position ennemie. Assez tôt, les soldats vont plier bagage, se préparer pour faire un assaut, une petite attaque, mais il n'y aura pas de grandes déflagrations, pas de vraies balles, ce sera des munitions à blanc qui seront utilisées , dit-il.

À la fin de cet exercice, le secteur sera ratissé pour récupérer les matériaux utilisés.