La fin des cours en ligne bien accueillie par les enseignants de musique du N.-B.

De nombreux jeunes en Atlantique ont vu leur cours de musique mis sur pause en raison de la pandémie. Depuis quelques semaines, les élèves du Nouveau-Brunswick suivent leurs cours en présentiel, au grand bonheur des professeurs et des étudiants.

La crise sanitaire a incité des professeurs comme Myriam Poitras à développer de nouvelles aptitudes pour offrir ses cours en virtuel.

J’ai dû m’adapter, avoir aussi de nouveaux équipements bien sûr, mais je trouvais que les jeunes s’adaptent encore mieux que moi , dit Myriam Poitras, propriétaire de Mimi musique à Dieppe.

Malgré les difficultés rencontrées, le taux d’inscription est resté similaire et la motivation aussi. Pour les parents et les enfants aussi, c’était une question de garder une activité, de continuer à faire ce que l’élève aime faire , explique Myriam Poitras.

Même son de cloche du côté de Sistema, un programme parascolaire qui enseigne à plus de 900 enfants au Nouveau-Brunswick.

Nathalie Horn, professeur de violon, a constaté l’impact positif du retour en présentiel sur la santé mentale des étudiants.

Avant, la lumière dans leurs yeux était moins brillante. Je trouve qu’ils étaient moins motivés, mais on a poussé, on a continué de les motivés et ça s’est bien passé. Maintenant ça va encore mieux, les sourires sont revenus , avance-t-elle.

Des mesures sanitaires restent en place

La distanciation, le port du masque, la vaccination et les plexis-glaces en classe sont de mise dans les classes de musique. Malgré les mesures sanitaires qui demeurent, le retour en présentiel a fait plusieurs heureux.

Ça me fait vraiment du bien de voir mes amis et de pouvoir jouer des instruments avec la classe et juste avoir du fun , dit la jeune participante des cours de violon Sistema, Tashel Wagaarachchi.

Au Nouveau-Brunswick, certains enseignants avaient temporairement mis de côté l’enseignement des instruments de musique pour privilégier d’autres volets d’apprentissage pendant l’école en mode virtuel. Photo : Radio-Canada

Myriam Poitras précise que l’absence de spectacles joue grandement sur l’apprentissage.

Le fait que l’on ne présente plus devant public, il y a certains élèves qui manquent de confiance, ils ne veulent plus jouer devant public, ça je trouve ça un peu dommage de ce côté-là , estime Myriam Poitras.

Avec le retour à la phase 1 le 18 février prochain, il sera possible pour les professeurs de prévoir des spectacles devant public.

D’après le reportage de Marie Andrée Leblond