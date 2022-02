L’ambassade américaine en Ukraine ordonne le retrait de son personnel non essentiel

L'ambassade américaine à Kiev a ordonné samedi le retrait de son personnel non essentiel, Washington jugeant possible qu'une offensive russe contre l'Ukraine soit imminente.

Aujourd'hui, le département d'État a ordonné le départ des employés américains non [essentiels] aux urgences de l'ambassade en raison d'informations continuant de faire état d'un renforcement de l'armée russe à la frontière avec l'Ukraine, indicateur d'une potentielle action militaire importante , a indiqué l'ambassade à Kiev sur Twitter.

Les ressortissants américains en Ukraine doivent être conscients du fait que le gouvernement ne sera pas en mesure de [les] évacuer en cas d'offensive russe « qui peut commencer à tout moment et sans avertissement », selon la même source sur son site.

Vendredi, les États-Unis avaient appelé leurs citoyens à quitter l'Ukraine au plus vite, un appel qui a été suivi par de nombreux autres pays, notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada, ou encore l'Australie, le Japon et Israël. L'Allemagne et les Pays-Bas ont relayé ce même message samedi à la mi-journée.

Des provocations , selon Moscou

Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a accusé les États-Unis de vouloir provoquer un conflit en Ukraine avec ses accusations, lors d'un appel téléphonique samedi avec son homologue américain Antony Blinken, selon un communiqué de son ministère.