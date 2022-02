Les manifestants bloquent toujours le pont Ambassador

La situation n’a pas changé sur le pont Ambassador, entre Windsor et Détroit . Les camionneurs opposés aux mesures sanitaires bloquent toujours samedi ce passage névralgique pour l’économie canadienne et américaine.

Vendredi, un juge de la Cour supérieure de l'Ontario a accordé une injonction interlocutoire à trois associations canadiennes liées à l'industrie automobile pour mettre fin au blocage qui dure depuis lundi. Les manifestants devaient quitter les lieux avant 19 h.

Des associations de manufacturiers de pièces automobiles et de constructeurs de véhicules ont obtenu cette injonction de 10 jours en faisant valoir que l'industrie automobile en Ontario comme au Michigan dépendait entièrement de l'accès à ce pont pour le transit de pièces et de véhicules.

Les manifestants demeurent sur les lieux malgré les multiples mises en garde des autorités. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

L’injonction ne semble pas avoir ébranlé les manifestants, qui se disent déterminés à aller jusqu’au bout de leur action. Je vais rester jusqu'aux arrestations , a confié un des camionneurs à CBC News.

Peu après 19 h, ne voyant aucune action de la police, les manifestants étaient plus nombreux dans la soirée, mais ils étaient à peine une centaine tôt samedi matin sur les lieux.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, a expliqué que son objectif était de faire fuir les manifestants volontairement, mais s'ils refusent de partir, des mesures devront être prises pour les déloger , a-t-il dit.

Les mises en garde de Trudeau et de Ford

La veille, à Ottawa comme à Toronto, le ton était plus ferme. Le premier ministre Justin Trudeau a averti les protestataires que les conséquences de leur action vont s'aggraver .

Il a expliqué que les policiers allaient intervenir d’une manière progressive et de plus en plus robuste.

En Ontario, le premier ministre Doug Ford a décrété l’État d’urgence. La province adoptera des décrets et durcira les amendes.

Ce n'est plus une protestation , a dit M. Ford.