Disparu depuis 3 mois, Kevin Bear Henry est vivant après avoir survécu seul dans la forêt

Kevin Bear Henry a expliqué lors d'une conférence de presse vendredi à Victoria qu'iel s'était aventuré trop loin sur une route forestière et ne pouvait plus rebrousser chemin : Chaque fois que j'essayais de faire demi-tour, il y avait un précipice , a déclaré Kevin Bear Henry.

Son véhicule s’est ensuite embourbé plusieurs fois, puis ses essieux sont restés coincés sur des cailloux et il a été bloqué dans une zone densément boisée. Iel a pu survivre en rationnant les provisions qui se trouvaient dans sa fourgonnette.

Âgé de 37 ans et originaire de la Première Nation Penelakut, Kevin Bear Henry se présente comme une personne bispirituelle et non-binaire. Iel a déclaré avoir mangé des haricots en conserve, du riz, de la nourriture pour chat et avoir bu de la neige fondue.

NDLR En français, les personnes non binaires, qui situent leur identité de genre hors des catégories comme masculin ou féminin, utilisent souvent iel comme pronom. Même si les principaux dictionnaires ne reconnaissent pas officiellement de genre neutre, ce texte utilise le terme iel.

Mon oncle m'a appris la survie. Je prenais de petites portions, de petites gorgées, j'essayais d'économiser mes forces .

Les réserves de nourriture se sont épuisées lorsque la première neige est arrivée, vers la mi-décembre, mais iel a dit s'être souvenu des conseils de son oncle recommandant de rester au même endroit lorsque l’on est perdu.

« Chaque jour, j'avais tellement peur de sortir de ma camionnette. Chaque jour, je me demandais si quelqu'un allait venir et m'attaquer. Personne ne pouvait m’entendre crier. Personne ne savait où j'étais. Chaque jour, c'était tout simplement terrifiant. » — Une citation de Kevin Bear Henry

Iel a expliqué avoir passé ses journées à faire la sieste et à essayer de rester sain d'esprit dans sa camionnette, tout en entendant au loin les hélicoptères des équipes de recherche.

Il y a quelques jours, iel s’est décidé à quitter son emplacement. J'ai marché depuis l'endroit où se trouvait mon van sur 60, 70 kilomètres. Ça m'a pris 15 heures et je suis arrivé en haut de ce pont qui va à Caycuse , a expliqué Kevin Bear Henry . C’est à cet endroit qu’il a croisé deux bûcherons sur une route forestière.

Les travailleurs forestiers l’ont reconnu grâce aux affiches et avis de disparition placardés dans toute la région et lui ont remis chacun 20 dollars, avant de le déposer dans un café de Lake Cowichan. Iel les a remerciés de leur geste ce vendredi à Victoria.

Dans un communiqué, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Lake Cowichan s'est dite heureuse de confirmer que la personne de 37 ans dont la disparition avait été signalée au service de police de Victoria le 11 décembre a été retrouvée saine et sauve .

À lire aussi : La famille d’une Crie disparue à Vancouver continue de chercher des indices

Vers 15 h 15 mercredi, ses agents ont été appelés dans le café local où Kevin Bear Henry avait été déposé par les deux travailleurs forestiers.

L'enquête initiale a été menée par le service de police de Victoria, mais le 29 décembre 2021, le détachement de la GRC de Lake Cowichan a pris en charge l'enquête, après avoir confirmé que la personne disparue avait été vue pour la dernière sur le territoire qu'elle dessert.

Janelle Shoihet, porte-parole et sergent-chef de la Gendarmerie royale du Canada en Colombie-Britannique, a expliqué que la GRC avait engagé des recherches aériennes dans la région de concert avec l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens, mais aucune de ces recherches n'a donné de résultat.

Elle a aussi déclaré que les importantes chutes de neige et le couvert forestier rendaient difficile la localisation du véhicule.

Kevin Bear Henry a déclaré qu’iel avait repris la notion du temps en discutant avec les deux travailleurs forestiers : J'étais époustouflé quand ils ont dit que nous étions le 9 février , a-t-iel déclaré, ça m'a paru comme une semaine. Comment ai-je fait pour tenir 74 jours?

Kevin Bear Henry a dit aux journalistes qu’iel avait perdu 30 kilos, et s'est amusé d’avoir vu des excréments d'ours : je me suis dit, un ours se fait tuer par un ours dans les bois. Ça m'a fait rire .

Sans-abri avant cette péripétie, Kevin Bear Henry dit chercher un logement abordable dans la région avec le soutien de ses amis et de sa famille qui l’ont aidé à surmonter cette épreuve.

Avec des informations de la Presse canadienne