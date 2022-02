La FDA américaine repousse sa décision sur la vaccination des tout-petits

La Food and Drug Administration (FDA), inquiète des effets néfastes du variant Omicron sur les enfants, avait pris la décision extraordinaire d'exhorter Pfizer à demander l'approbation du vaccin à très faible dose avant qu'il ne soit clair si les tout-petits ont besoin de deux ou trois injections. Le plan de l'agence aurait pu permettre à la vaccination de commencer d'ici quelques semaines.

Mais vendredi, la Food and Drug Administration FDA a fait marche arrière et a déclaré qu'il était devenu clair que l'agence devait attendre des données sur l'efficacité d'une troisième dose pour le groupe d'âge le plus jeune. Pfizer a déclaré dans un communiqué qu'il attendait les données début avril.

Le responsable des vaccins à la Food and Drug Administration FDA , le Dr Peter Marks, a affirmé qu'il espérait que les parents comprendraient que la décision de l'agence faisait partie de son examen scientifique minutieux des preuves que Pfizer a soumises jusqu'à présent.

Cette information nous a fait réaliser que nous avions besoin de voir les données de l'essai d'une troisième dose en cours afin de prendre une décision , a déclaré M. Marks aux journalistes.

« Nous prenons très au sérieux notre responsabilité d'examiner ces vaccins, car nous sommes également des parents. » — Une citation de Dr Peter Marks, responsable des vaccins à la FDA

Les 18 millions d'enfants de moins de 5 ans du pays constituent le seul groupe d'âge qui n'est pas encore admissible à la vaccination.

Les experts en vaccins s'étaient inquiétés de la précipitation soudaine pour évaluer le vaccin de Pfizer – et se demandent maintenant ce que les parents penseront des allers-retours.

Je pense qu'ils ont pris la bonne décision d'être prudents et d'attendre les données de la troisième dose , a déclaré le Dr Jesse Goodman de l'Université de Georgetown, ancien responsable des vaccins à la Food and Drug Administration FDA .

C'était formidable d'entendre qu'il pourrait y avoir des données prometteuses à partir de deux doses, mais cela a été reçu comme : "Hey tout le monde, vous pouvez vous attendre à un vaccin dans quelques semaines", a-t-il ajouté. Je pense que ce message devient très déroutant pour les gens.

Deux doses suffisantes jusqu'à deux ans?

Il ne s'agit pas du premier délai. Pfizer s'attendait à l'origine à savoir en décembre dernier si les doses extrafaibles fonctionnaient pour les enfants de moins de 5 ans. Les résultats préliminaires de l'étude ont montré que deux injections étaient sûres et suffisamment puissantes pour offrir une bonne protection aux bébés dès l'âge de 6 mois. Mais une fois que les tout-petits ont atteint l'âge préscolaire – les 2 à 4 ans – deux doses n'étaient pas assez protectrices, ce qui a incité à en ajouter une troisième à l'étude.

Ce fut donc une surprise lorsqu'il y a quelques semaines, la Food and Drug Administration FDA a exhorté Pfizer et son partenaire BioNTech à aller de l'avant et à demander l'autorisation. La semaine prochaine, les conseillers scientifiques indépendants de l'agence devaient débattre publiquement s'il était acceptable de commencer à donner deux injections aux tout-petits avant qu'il n'y ait la preuve qu'une troisième leur donnerait la protection supplémentaire nécessaire – une décision très inhabituelle.

Vendredi, la Food and Drug Administration FDA a brusquement annulé cette réunion, promettant de la tenir une fois que Pfizer aura soumis la preuve de la troisième dose.

De très petites doses

Pfizer vise à donner aux enfants dès l'âge de 6 mois des injections contenant un dixième de la dose administrée aux adultes – deux injections à trois semaines d'intervalle suivies d'une troisième au moins deux mois plus tard.

C'est une dose plus faible que celle que reçoivent les jeunes de 5 à 11 ans, soit le tiers de la dose adulte.

Les taux de vaccination ont été plus faibles chez les enfants que dans les autres groupes d'âge. La semaine dernière, seulement 22 % des enfants âgés de 5 à 11 ans et un peu plus de la moitié des 12 à 17 ans étaient entièrement vaccinés, selon l'American Academy of Pediatrics. Près des trois quarts des adultes sont entièrement vaccinés.