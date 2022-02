D’ailleurs, Voivod va frapper ses 40 ans cette année. Ce sera à l’automne. J’espère que l’ADISQ et l’industrie médiatique québécoise sont prêtes à donner à ce géant toute la place qu’il mérite… cette fois-ci.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Jonquière, Californie

C’est à Jonquière que le groupe commence ses activités, en 1982. Dès 1984, grâce à un circuit international d’échange de cassettes entre métalleux, Voivod est remarqué par l’étiquette californienne Metal Blade Records. Enregistré à Laterrière au Saguenay, l’album War and Pain paraît aux États-Unis en 1984 et ne bénéficie d’aucune distribution canadienne. À ce moment, pour se procurer le disque ou la cassette, il faut commander en importation!

Avec ce disque de thrash metal sauvage, Voivod atteint déjà un premier sommet : à la sortie du disque, l’important magazine musical anglais Kerrang lui consacre une critique virulente dans laquelle le journaliste suggère d’éviter Voivod (avec un jeu de mots presque savoureux : Avoid vod…). Mais il affirme également que le groupe est plus chaotique et tonitruant que ses contemporains Venom et Slayer – les deux références en matière d’extrêmes musicaux à ce moment.

Pendant quelque temps, Voivod est peut-être le groupe qu’on peut le plus qualifier d’extrême de la planète!

La recette est la même sur le deuxième disque de Voivod, intitulé rageusement Rrröööaaarrr (1986). Ces premiers rugissements de brutalité musicale trouvent leur public chez un grand nombre d’amatrices et d’amateurs de métal américains, dont les jeunes Dave Grohl, futur batteur de Nirvana, et Jason Newsted, futur bassiste de Metallica, alors membre du groupe thrash metal Flotsam and Jetsam.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La légende de Voivod est déjà en pleine écriture. Et les chapitres suivants se dérouleront en partie en Europe, puisque c’est l’étiquette allemande Noise Records qui prend les Saguenéens sous son aile dès 1986.

Premiers Québécois alternatifs en Europe

À partir de ce moment, le son de Voivod se raffine de plus en plus. Les influences de rock progressif que le guitariste Denis Piggy D’Amour insuffle au groupe sont uniques dans le paysage métal. Cependant, ces inspirations sont aussi tout à fait en phase avec l’histoire d’amour passionnelle vécue entre le Québec et le prog au cours des années 70. Voivod est en train de créer un amalgame de métal, de punk hardcore et de rock progressif, un son inédit, foncièrement québécois par ses origines et sa recette musicale.

L’étiquette Noise Records permet aussi au groupe de se faire découvrir des deux côtés de l’Atlantique. Ainsi, après chacun des disques Rrröööaaarr (1986), Killing Technology (1987) et Dimension Hatröss (1988), une tournée internationale suit, menant la formation en Europe, aux États-Unis et au Canada. Sa popularité ne fait que décupler au cours de ces trois années. Voivod est le premier groupe issu du milieu alternatif québécois à percer et à tourner à l’international. Le quatuor fait partie de l’élite métal mondiale à l’époque où le style est à son apogée.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À titre comparatif, Metallica aussi est en pleine explosion au cours de cette période avec ses albums Master of Puppets (1986) et And Justice for All (1988), sur lequel on trouve son premier véritable grand succès, la ballade rythmée (power ballad) intitulée One qui gravit les palmarès en 1989. À l’opposé du spectre métal, le hair metal commercial des Mötley Crüe et autres Poison de ce monde connaît, lui aussi, une période faste.

Voivod est au bon endroit, au bon moment, avec la musique qui est populaire. La porte du succès commence à s’ouvrir pour les Québécois lorsque MTV fait entrer en rotation le clip de sa chanson Tribal Convictions en 1988. La grande maison de disques américaine MCA Records leur offre un contrat de sept albums. Sept!

Jusqu’ici, la carrière de Voivod est à peine remarquée par les médias québécois. Quelques reportages, mais si peu, relevant plutôt de l’intérêt inusité que d’une reconnaissance sérieuse, viennent documenter l’histoire du groupe. Pour le reste, Voivod est relégué aux magazines spécialisés, fanzines et radios communautaires.

Nothingface est lancé le 13 octobre 1989 par MCA Records. Un vidéoclip pour la chanson Astronomy Domine (une reprise de Pink Floyd) est produit et commence immédiatement à tourner. Dans la foulée, le groupe est invité à MusiquePlus pour une prestation en direct. De janvier à mars 1990, Voivod tourne au Canada et aux États-Unis en tête d’affiche de Soundgarden et invite aussi les groupes Faith No More et Prong pour certaines dates. Ces trois groupes explosent pendant la tournée alors que le mouvement grunge, dont ils font partie, prend son envol.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Nothingface culmine en 114e position du Billboard 200 aux États-Unis. En mai de la même année, consécration : Voivod fait la première partie pour Rush le temps de quatre concerts d’aréna pleins à craquer. Deux soirs au Maple Leafs Garden de Toronto, un soir au Forum de Montréal, et finalement, un soir à Québec. Les quatre petits gars de Jonquière sont au pic de leur carrière.

1990, Voivod contre Céline : le rendez-vous manqué

En octobre 1990, le Québec passe bien proche de donner à Voivod une reconnaissance à sa juste valeur. Le groupe est nommé dans la catégorie de l’artiste anglophone de l’année au Gala de l’ADISQ. Mais c’est Céline Dion qui remporte le prix. Elle surfait alors sur l’intérêt pour son premier album en anglais, Unison.

Céline n’est pas contente du prix et de son titre. Elle fait l’un des coups d’éclat les plus marquants de l’histoire de l’ADISQ. Lorsqu’elle monte sur scène pour récupérer la statuette, elle prend la parole, déclare qu’elle refuse le prix puis s’affirme Québécoise et francophone, même si elle chante en anglais sur Unison. Céline avait déjà gagné de nombreux Félix auparavant. Un de plus ou un de moins, pour elle, ça ne change pas grand-chose. Pour Voivod, par contre, le scénario aurait été tout autre.

Céline Dion, en 1990, au gala de l'ADISQ, où elle avait refusé le trophée dans la catégorie de l'artiste anglophone de l'année. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Comble d’incohérence, le groupe métal n’est carrément pas en nomination dans la catégorie de l’artiste québécois s’étant le plus illustré hors Québec lors du même gala. Les succès du groupe hors Québec parlent pourtant d’eux-mêmes. La statuette aurait été méritée. Mais c’est plutôt le groupe jazz fusion UZEB qui repart avec le trophée.

Années de vache maigre et retour en force

Le reste des années 90 est plus difficile pour Voivod en raison de la chute de popularité du métal, de la montée du grunge et du punk rock. Plusieurs changements surviennent au sein de l’alignement. Mais les années 2000 ramènent Voivod en force, notamment grâce à Jason Newsted, qui se joint à eux de 2002 à 2005, puis grâce à Dave Grohl, qui invite Denis Snake Bélanger, chanteur de Voivod, et Michel Away Langevin, batteur, à collaborer à son album Probot en 2004.Tristement, en plein renouveau pour la formation, le guitariste Denis D’Amour succombe à un cancer en 2005.

Après une longue hésitation à continuer sans Piggy, Voivod recrute l’un des plus grands guitaristes québécois, Daniel Mongrain, et reprend officiellement ses activités. Depuis, le groupe semble immortel. Son album The Wake remporte le prix Juno de l’album metal/hard de l’année en 2019. Et Synchro Anarchy s’annonce comme un grand album, peut-être l’un de leurs meilleurs depuis Nothingface.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En entrevue, l’humble et réservé Michel Langevin a déjà dit que sa plus grande peur était de voir Voivod oublié. La première fois que je l’ai rencontré, vers 2005, il m’a dit qu’il avait l’impression parfois que la contribution de Voivod était effacée de l’histoire culturelle québécoise. Les choses ont évolué depuis. Voivod n’est plus en danger d’oubli, mais. Il y a un mais. L’industrie musicale québécoise n’a encore jamais officiellement décoré son plus grand groupe métal.

Serait-il temps que l’ADISQ offre à Voivod quelque chose de plus qu’une prestation au premier gala avec Éric Lapointe, comme ça a été le cas en 2019? Un genre de mea culpa pour 1990? Un prix? Une reconnaissance? Un hommage? La réponse est quelque part là-dedans.