Des conservateurs réclament un chef avec un plan environnemental crédible

Des membres bien connus du Parti conservateur du Canada (PCC) invitent tous les aspirants à la chefferie à présenter un plan climatique clair le plus tôt possible affirmant que c’est indispensable au succès électoral de leur parti.

Ken Boessenkool, ancien conseiller de Stephen Harper, dit être parvenu à une conclusion claire au cours des dernières années : Sans politique climatique crédible, le parti ne gagnera pas une élection.

À l’aube de la course à la chefferie, le tout nouveau regroupement Conservateurs pour une croissance propre (Conservatives for Clean Growth), dont il est directeur, invite les candidats potentiels à montrer leur jeu.

Lisa Raitt, ministre sous Stephen Harper, et Jim Dinning, ministre dans le cabinet progressiste-conservateur de Jim Prentice en Alberta, sont les co-présidents du regroupement.

Les autres membres du conseil administratif devraient être annoncés sous peu.

Ken Boessenkool admet volontiers que le climat est un enjeu qui divise au sein des conservateurs.

Le plan de tarification du carbone d’Erin O’Toole était loin de faire l’unanimité. L’an dernier, les délégués du Parti conservateur du Canada PCC ont rejeté à 54 % une motion visant à reconnaître l’existence des changements climatiques et à s’y attaquer.

Rick Peterson, un homme d’affaires basé à Edmonton qui s’est présenté deux fois à la course à la chefferie du parti, voit certainement l’initiative d’un bon œil.

« Il faut regarder les résultats. Il y a eu trois élections de suite qu’on n’a pas gagnées, trois élections de suite où on a eu une position sur le climat qui a été un handicap. » — Une citation de Rick Peterson, ex-candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada

Sans avoir une politique raisonnable, raisonnée et rationnelle, on sera toujours à l’extérieur en train de regarder les autres qui sont au pouvoir.

Des questions sensibles pour la base conservatrice

Ken Boessenkool sait que tous les membres ne seront pas aussi faciles à convaincre.

Élaborer une politique qui sera crédible aux yeux de l’électorat, mais qui n’offensera pas nos membres est, je crois, une chose difficile à faire, mais possible , affirme-t-il. Et il croit qu’il vaut mieux s’y mettre au plus vite.

C’est également ce que pense le politologue de l’Université de l’Alberta et vice-doyen du Campus Saint-Jean, Frédéric Boily. À mon avis, la course à la chefferie doit précisément servir à ça.[...] C’est là qu’on doit avoir ces débats de linge sale.

Sinon, explique-t-il, ces divisions vont remonter à la surface à un moment encore moins opportun, par exemple aux élections.

Un parti à la croisée des chemins

Selon Frédéric Boily, ce débat interne pourrait représenter un moment décisif pour un parti qui cherche à se réinventer après trois défaites électorales de suite.

Le parti conservateur, à mon avis, est dans une période de transformation post-Harper qu'il n'a pas terminée. [...] Au départ on pensait qu’on pourrait reprendre le même discours et les mêmes orientations que Stephen Harper et qu’on pourrait simplement changer de visage. On s’est aperçu que ça ne fonctionne pas.

Cette mue tardive, selon l’expert, pourrait prendre la direction espérée par les Conservateurs pour une croissance propre. Elle pourrait cependant aussi mener, à l’inverse, vers une droite sociale plus assumée, plus proche du parti populaire de Maxime Bernier.

Ça peut être une occasion pour le parti de choisir le chemin sur lequel il veut s’engager , croit aussi la professeure adjointe en études politiques de l’Université Mount Royal Lori Williams.

Elle remarque par ailleurs que les trois fondateurs du groupe appartiennent à différentes franges du parti.

Ainsi, Ken Boessenkool, selon elle, a plus de chances de se faire entendre par la droite sociale et les libertariens du Parti conservateur du Canada PCC , alors que Lisa Raitt et Jim Dinning sont plus près des centristes.

Bien qu’ils ne soient peut-être plus des joueurs proéminents sur l'échiquier politique, ils ont des racines et des contacts dans le parti y compris dans le caucus.

Leurs chances de convaincre des membres d’envisager des choses qu’ils ne seraient peut-être pas enclins à soutenir sinon sont plutôt bonnes.

Avec des informations d'Audrey Neveu