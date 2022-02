Le retrait de Maus au Tennessee continue de créer des remous

Le conseil du comté de McMinn a récemment voté à l'unanimité pour retirer du programme scolaire des 13-14 ans le roman graphique sur la Shoah Maus, primé d'un prix Pulitzer.

James Cockrum, âgé de 25 ans, a été une des rares personnes à prendre la parole lors de la réunion jeudi pour tenter de persuader le conseil scolaire de revoir sa décision, qui a attiré l'attention dans le monde entier et ravivé les inquiétudes en ce qui concerne la censure et la menace croissante de l'antisémitisme.

Maus est un roman graphique dans lequel les Juifs sont dépeints comme des souris et les nazis comme des chats. L'auteur, Art Spiegelman, y fait le récit de l'horrible expérience de la Shoah qu'ont vécue ses parents.

La réunion de jeudi a attiré de nombreux parents, enseignants et élèves inquiets et curieux de voir comment le conseil répondrait aux critiques. Au lieu de cela, le conseil s'en est tenu à une longue déclaration publiée des semaines plus tôt justifiant son avis selon lequel Maus est inapproprié pour les jeunes de 13 et 14 ans à cause de jurons et d'une représentation d'un cadavre nu, dessiné comme une souris de dessin animé.

Un seul membre du conseil, Mike Cochran, a abordé ce sujet jeudi. Il a relaté une conversation avec un rabbin, qui lui avait suggéré qu'à la place du livre, un survivant de la Shoah pourrait parler aux élèves.

Les administrateurs de l'école avaient défendu le roman, qui illustrait selon eux l'horreur d'un moment important de l'histoire pour des jeunes de 13 et 14 ans.

Le procès-verbal de la réunion originale du conseil montre qu'aucun des membres n'avait lu Maus et au moins un membre a souligné que le processus habituel de traitement des plaintes à propos du programme scolaire avait été contourné. Mais le conseil a voté à l'unanimité pour le retrait du livre.

Explosion des ventes

Dans le comté de McMinn, certains groupes ont recherché des exemplaires de Maus et l'ont mis à la disposition des élèves par d'autres canaux. Les ventes ont grimpé en flèche partout, ce qui en fait un des meilleurs vendeurs sur Amazon.com. Des libraires ont même proposé d'envoyer des exemplaires gratuits aux élèves du comté de McMinn et du Tennessee. Les dons ont afflué du monde entier pour aider à acheter des exemplaires.

L'auteur Art Spiegelman a exprimé sa perplexité devant la décision du conseil et a saisi l'occasion pour favoriser la conversation sur la censure. Il s'agit certainement des Juifs, mais pas seulement des Juifs , a déclaré M. Spiegelman plus tôt cette semaine lors d'une discussion virtuelle sur les interdictions de livres.

« Il s'agit d'altérité et ce qui se passe maintenant consiste à contrôler ce que les enfants peuvent regarder, ce que les enfants peuvent lire, ce que les enfants peuvent voir, d'une manière qui les rend moins capables de penser, rien de moins. » — Une citation de Art Spiegelman

Pour Alex Sharp, une bibliothécaire qui vit dans le comté de McMinn, les élèves ont accès à des contenus beaucoup plus répréhensibles en ligne.

Oui, il contient quelques gros mots, mais à mon avis, nos enfants voient bien pire que cela sur YouTube, TikTok et Snapchat.

Ils ont 13 et 14 ans! Ce ne sont plus de petits enfants, ils entrent dans l'âge adulte et nous devons parler de ces sujets controversés avec eux pour qu'ils deviennent des êtres humains empathiques.