Faire de l’art, c’est fait pour penser, pour réfléchir, pour se construire aussi. Ça nous permet d’aller plus loin dans la connaissance et dans la relativité des choses , affirme l’artiste maintes fois primé Gilles Mihalcean.

À travers une quinzaine d'œuvres réalisées au cours des 35 dernières années, le sculpteur explore la matière et aborde des thèmes comme l'identité, l'écologie et l'espace.

La tête ou plutôt les têtes tournées vers les étoiles et le cosmos... Ces figurations abstraites du départ de l'Homme vers une autre planète sortent de l'imagination du sculpteur Gilles Mihalcean. Photo : Radio-Canada

Ma sculpture ne représente pas nécessairement une forme qu'on reconnaît, mais elle nous permet, en tournant autour, de la regarder de différents points de vue, de faire des associations. Les images sont souvent détruites, il y a comme une coupe qui revient, des trous percés dans les sculptures , illustre l’artiste.

« J'aime l'idée qu'on ne regarde pas la sculpture juste de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. » — Une citation de Gilles Mihalcean, sculpteur

Gilles Mihalcean transforme le bois et le plâtre en œuvres depuis maintenant 50 ans.

Le 23 février 1989, le Musée régional de Rimouski inaugurait une exposition individuelle de Gilles Mihalcean. L'artiste y est de retour, 33 ans plus tard. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le plaisir même de fabriquer est au cœur de la pratique de M. Mihalcean, dont l’approche est aussi pleine d’humilité, lui qui savoure l’apprentissage mystérieux causé par les accidents qui surviennent en travaillant la matière.

Il explique qu'une idée peut survenir en atelier, mais qu'elle ne fonctionnera souvent pas dans la réalité : Les matériaux ne veulent pas, les outils ne veulent pas , alors il dit se laisser porter par les événements.

Ce sont des objets que je construis en me laissant inspirer par les matières, par les traces que vont laisser les outils, etc. La sculpture se construit toujours autour de ça, c'est-à-dire que je ne cherche pas à livrer un sens direct, mais j'essaie de donner aux gens la possibilité de reconstruire un peu la sculpture à leur manière , explique celui qui avait déjà exposé au Musée en 1989.

Gilles Mihalcean faisait beaucoup d'installations dans les années 1980. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

« Les gens ont à reconstruire eux-mêmes la sculpture à travers leurs propres histoires, leurs propres souvenirs. J’aime cette idée que la sculpture leur appartient, qu’elle n’est pas quelque chose d’imposé comme une image. » — Une citation de Gilles Mihalcean, sculpteur

L'artiste raconte pouvoir retravailler un même objet, demeuré dans son atelier, pendant des décennies : Quand on regarde le même objet 15 ou 20 ans plus tard, il nous parle différemment.

Écouter l'entrevue de Gilles Mihalcean à l'émission Info-Réveil

Le sculpteur discute de son oeuvre avec des étudiants du Cégep. Photo : Radio-Canada

Dans les derniers jours, l’artiste a pu échanger avec de jeunes finissants du programme en Arts visuels du Cégep de Rimouski, en visite au Musée régional de Rimouski. Ce type de visites sont pour lui très stimulantes.

La difficulté, quand on fait une œuvre d'art, c'est de la savoir, c'est la saisir, c'est de la voir... Comment fait-on pour la voir vraiment? Des fois, ça prend quatre ou cinq ans avant de percevoir des choses, mais quand, tout à coup, on est en lien avec des jeunes comme ça, comme les jeunes d'aujourd'hui qui pointent certaines affaires, on ne l'avait pas nécessairement vu et ça, c'est très intéressant. Ça agit beaucoup pour moi. Ça m'apporte beaucoup , souligne M. Mihalcean.

Des activités de médiation autour de Contextures spatiales seront organisées par l'équipe du Musée régional de Rimouski qui accueille l'exposition jusqu'au 22 mai.

D’après les informations de Xavier Lacroix et d'Éric Barrette