Ouverture imminente pour le casino de Wôlinak

Un tout nouveau casino est sur le point d’ouvrir ses portes dans la communauté abénakise de Wôlinak. Malgré les retards de livraison et la hausse des coûts des matériaux engendrés par la crise sanitaire, l’établissement compte ouvrir d’ici la fin du mois de février.

On est dans les derniers mille. On le voit, il y a tellement de choses qui se passent au casino, les formations, l'intégration… On finalise tous les derniers détails , explique Jonathan Gagnon, directeur des ventes du Casino Wôlinak.

La situation pandémique a fait passer la facture du projet de 8 à 12 millions de dollars.

Tout de même, la venue du casino a créé une centaine d’emplois, dont une trentaine sont pourvus par des travailleurs abénakis. Pour la petite communauté de quelque 200 personnes, cette ouverture est gage de retombées économiques énormes, estiment les responsables.

Lorsque l’on sera en pleine opération dans un an et demi, on prévoit un profit pour la communauté de 4 à 6 millions de dollars par année , affirme Dave Bernard, directeur du Conseil des Abénakis de Wôlinak.

Celui-ci espère attirer des joueurs d’un peu partout à travers le Québec. Des gens de la région, mais aussi de Victoriaville, Drummondville, peut-être aussi les arrondissements de Montréal qui sont aussi à proximité de la Mauricie. On tente de chercher un peu entre Québec et Montréal et aussi vers le sud du Québec , précise-t-il.

L'enjeu de la dépendance

Comme partout où des casinos sont installés, des inquiétudes sont soulevées quant aux problèmes de jeux et l’arrivée du Casino Wôlinak n’y fait pas exception.

Dès le départ, on a impliqué les intervenants du milieu, assure Dave Bernard. On a une table de concertation avec le CIUSSS MCQ en ce qui a trait à l'encadrement du jeu pathologique .

Des discussions sont en cours avec Loto-Québec pour partager les listes des joueurs auto-exclus.

Le casino compte ouvrir ses portes au public le 28 février prochain. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Les casinos et salons de jeux du Québec sont habituellement opérés par Loto-Québec. Pour avoir le droit d’en ouvrir un, le Conseil des Abénakis de Wôlinak a dû prouver que jouer et parier étaient des coutumes ancestrales en vertu de la Loi sur les Indiens.

Avoir un casino sur un territoire autochtone permet d’ailleurs certaines libertés. Par exemple, la Casino Wôlinak aura une section à l’intérieur réservée aux fumeurs.

Dès que l’établissement sera en opération, les responsables veulent mettre en branle un autre chantier.

Dans une deuxième phase, c’est une salle de spectacle, un amphithéâtre avec 1000 places assises, avec des mezzanines, avec des places VIP. On prévoit y tenir des combats de boxe, MMA, des spectacles d’humour, de musique, des conférences et du bingo , ajoute le directeur du conseil.

Le Casino Wôlinak doit ouvrir le 28 février prochain.

Avec les informations de Julie Grenon