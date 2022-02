Sa sortie vendredi visait à montrer un premier ministre en contrôle, qui tire les leviers en coulisse pour dénouer la crise.

Mais il ne suffit pas de dire aux manifestants de rentrer chez eux et de les menacer de conséquences sévères pour qu’ils obtempèrent.

Il ne suffit pas de convoquer une réunion du comité de gestion de crise du cabinet (après 14 jours de crise!) et une rencontre impromptue avec les chefs des partis d’opposition pour convaincre les Canadiens que des gestes concrets ont été accomplis.

En fait, l’impression qui en ressort, c’est que les élus et les forces de l’ordre sont en rattrapage constant face aux manifestants.

Le fédéral discret

Depuis le début de la crise, on avait l’impression que Justin Trudeau et Doug Ford jouaient au jeu de la patate chaude avec le maire d'Ottawa Jim Watson et son chef de police. Chacun évitait de s’en mêler, de peur de se brûler les mains.

Au départ, les élus ont peut-être sous-estimé la détermination des manifestants, mais, surtout, l’influence étrangère qui se cache derrière le mouvement.

Certains organisateurs sont des ex-militaires experts en logistique, dont une bonne partie du financement provient de l’étranger, notamment de l’extrême droite américaine.

Avant que la manifestation ne tourne à l'occupation et au blocage économique, le gouvernement libéral s’en lavait les mains, en plaidant que les rues devant le parlement et celles qui mènent aux postes-frontières bloqués appartiennent aux villes et que c’est à elles d’agir.

Sur le plan purement juridictionnel, c’est vrai. Mais l’erreur, c’était d’en oublier la portée symbolique : des camions qui campent dans les rues pendant des jours avec la tour de la Paix en arrière-plan envoient une image d’impuissance aux Canadiens et à la communauté internationale.

Quand Ottawa s’est finalement senti prêt à bouger, il s’est buté à un autre obstacle.

Doug Ford

Doug Ford a semblé rester sur les lignes de côté alors que la situation se dégradait dans les rues d’Ottawa. Invité à des rencontres trilatérales avec le fédéral et la Ville, le gouvernement ontarien a laissé sa chaise vide durant les trois réunions de planification.

Comme si Doug Ford ne voulait pas se mettre à dos ceux qui appuient la cause des manifestants et la levée des restrictions sanitaires, de peur de perdre des votes aux prochaines élections provinciales en juin.

La déclaration des mesures d’urgence vendredi et l’avertissement de conséquences sévères pour ceux qui occupent illégalement les rues sont finalement venus après les pressions exercées par le secteur de l’automobile, qui a suspendu les activités de plusieurs usines d’assemblage en Ontario, faute de pièces provenant des États-Unis.

Pour un premier ministre porté au pouvoir avec le slogan L’Ontario ouvert aux affaires , la situation devenait insoutenable.

Les conservateurs fédéraux

Le Parti conservateur s’est débarrassé d’Erin O’Toole comme chef parce qu’on lui reprochait (notamment) sa position floue sur le convoi de camionneurs.

Or, moins d’une semaine plus tard, la chef intérimaire qui le remplace, Candice Bergen, a effectué un virage à 180 degrés dans le même dossier.

Au départ, de nombreux conservateurs encourageaient le convoi. Les ex-chefs Erin O’Toole et Andrew Scheer, la chef intérimaire Candice Bergen et le candidat à la chefferie Pierre Poilievre ont tous pris des photos avec des camionneurs et ils ont envoyé des messages d’appui dans les médias sociaux.

Mais quand on se présente comme le parti de la loi, de l’ordre et de l’économie, et que les manifestants ne respectent ni l’un ni l’autre, il devient plus difficile d’appuyer leur mouvement.

Les conservateurs demandent donc la fin des barricades, mais ils continuent de blâmer les libéraux pour la situation qui dégénère. Le caucus conservateur semble frappé d'une amnésie aussi subite que sélective. À l’exception d’au moins un député.

Pierre Poilievre et la course au leadership

Avant d’annoncer qu’il voulait devenir le chef des conservateurs, Pierre Poilievre a été le principal cheerleader du convoi de la liberté : il affichait des vidéos sur les réseaux sociaux pour montrer son appui et faire écho à son message qui se veut proliberté et anti-Trudeau.

La manifestation s’est transformée en siège [comme l'ont qualifié le chef de police et Doug Ford], sa cheffe a demandé la levée des barricades. Mais Pierre Poilievre persiste et signe. Et il se sert de la crise pour faire la chasse aux signatures.

Le député de Carleton continue d’appuyer les revendications des occupants. Chaque fois qu’une province annonce l’assouplissement de ses mesures sanitaires, il dit sur les médias sociaux : La liberté est en marche. Signez ma pétition.

Le principal objectif de cet exercice est d’amasser les noms et les coordonnées de gens qui sont sympathiques à la cause des manifestants, et que cela lui serve de base de données dans la course à la direction du Parti conservateur.

Chaque signataire est un membre potentiel qui votera pour lui, et un donateur potentiel pour gonfler son coffre de guerre.

Alors que les députés de tous les partis aux Communes réclament la fin des barricades et qu'ils se préoccupent de l’influence du financement étranger sur ce mouvement de protestation, Pierre Poilievre y voit une occasion de faire avancer ses ambitions personnelles.

C’est sans contredit la preuve la plus nette de l’impact du convoi sur la politique canadienne.

Pas les changements réclamés aux mesures sanitaires ni le renversement d’un gouvernement dûment élu, comme le souhaitent les manifestants.

Mais la tendance résolument américaine qu’est en train de prendre une partie du discours et des stratégies politiques canadiennes.