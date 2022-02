Des adolescents de Windsor manifestent pour la levée des mesures sanitaires

Réunis à l’entrée de la ville, une centaine d'adolescents souhaitent être entendus par les gouvernements Legault et Trudeau.

« Dans le fond, il était temps qu'on se rassemble. On est tanné des masques, on veut voir le visage des gens. On veut les voir heureux. On veut respirer », a confié l’organisateur de la manifestation, Éric Cyr-Charland.

Chaque appui, tel que des coups de klaxon, était accueilli par des applaudissements.

« Avoir notre masque huit heures de suite à l’école, ça devient même déprimant pour certaines élèves. Ce n’est plus drôle. On veut que ça change », a mentionné une élève de l’école secondaire du Tournesol, Érika Fortin.

« Au niveau moral c'est difficile. On ne voit même pas si les gens sont heureux ou non. On a tout le temps le masque, Purell, tout! On est tanné. On veut voir les autres. C'est tout. » — Une citation de Éric Cyr-Charland, organisateur de la manifestation.

Un contexte lourd pour les adolescents

Pour la psychologue et professeure associée à l'UQÀM, Geneviève Beaulieu-Pelletier, le ras-le-bol de ces jeunes s'explique. Selon elle, le port du masque va au-delà d'un inconfort et peut même avoir un impact sur le développement de ces adultes en devenir.

« Le fait d'être privé de certains contacts sociaux par moment, le port du masque, le fait que ça change nos interactions, il nous manque une partie du visage. À l'adolescence on construit aussi nos habiletés sociales, comment interagir avec l'autre. On est normalement dans une ouverture vers le monde, vers l'extérieur du noyau familial. » — Une citation de Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et professeure associée à l'UQÀM

Le Centre d’expertise en santé mentale RBC de l'Université de Sherbrooke travaille entre autres à répondre aux besoins des adolescents notamment dans les écoles. « Tous les jours, je rencontre des écoles qui sont mobilisées et qui veulent faire une différence. Elles nous interpellent en disant: ''On est à bout de souffle, mais on a encore un peu d'énergie pour changer les choses''. Il y a quelque chose de beau dans le désir de faire une différence et d’agir en prévention pour équiper nos jeunes à faire face à la situation que l’on vit », a nommé la coordonnatrice du centre, Joëlle Lepage.

La santé publique respecte les manifestations de ces étudiants. Son directeur, Dr Alain Poirier, comprend que les consignes sanitaires peuvent être des barrières importantes. Il invite cependant à la patience. « C'est plus préoccupant qu'ils puissent reprendre les activités. Le masque c'est une barrière parmi d'autres. La distance c'est une barrière, mais vraiment qu'ils puissent reprendre toute une série d'activités et bien sûr le présentiel à l'école. Ça, oui, ça me préoccupe », a-t-il mentionné.

Comme leurs collègues de Richmond, jeudi, les élèves de Windsor sont rentrés en classe en après-midi après leur manifestation pacifique.

D’après le reportage de René-Charles Quirion