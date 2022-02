Les spectacles à voir au Festival du Voyageur en fin de semaine

Une cinquantaine de concerts sont prévus au Relais du Voyageur, qui aura lieu au Centre culturel franco-manitobain (CCFM).

Des nouveautés sont également prévues pour cette édition hybride.

Les festivaliers pourront ainsi découvrir la boîte à chansons, une roulotte mobile de concerts qui permettra aux artistes de tenir des concerts en extérieur.

Voici les événements à suivre ce week-end.

Samedi

Les festivités commenceront dès 10 h au Parc du Voyageur.

Toute la journée, la boîte à chansons accueillera sept artistes manitobains, dont les violonistes Véronique Demers et Alexandre Tétreault.

La nouvelle roulotte itinérante permet aux artistes de faire des performances au chaud devant un public à l'extérieur. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Au Relais du Voyageur, c’est la Franco-manitobaine Jocelyne Baribeau qui lancera les festivités, à 13 h au Centre culturel franco-manitobain. Elle sera suivie de Sierra Noble.

En soirée, les spectateurs pourront assister aux concerts offerts par Sun Runner et Roman Clarke.

Dimanche

La boîte à chansons au Parc du Voyageur accueillera six artistes, dont Madame Diva, de 10 h à 17 h.

Gérald Laroche et Coulée partageront la scène du Centre culturel franco-manitobain CCFM à partir de 13 h.

Gérald Laroche va jouer avec son orchestre. Ça va être plus de la musique rythmée pour le festival. Je vais avoir un batteur, un guitariste et un bassiste, explique-t-il. Et moi, je vais avoir un tambour que j’ai inventé pour les pieds. Et je vais utiliser plusieurs harmonicas, peut-être une douzaine.

Gérald Laroche Photo : Radio-Canada

« C’est toujours un plaisir de jouer au festival avec la foule qui est là. Ce sont des amis, c’est la famille… ce sont des gens qui sont là pour s’amuser. Ils sont là pour fêter et pour célébrer l’hiver. C'est un temps où tout le monde a besoin de s’amuser. » — Une citation de Gérald Laroche, artiste

Du côté de Coulée, le fondateur du groupe, Serge Carrière, a prévu quelques surprises pour fêter le 20e anniversaire du groupe. On a tous tellement hâte de pouvoir reprendre la vie et de jouer de la musique, de retrouver cette normalité-là.

Serge Carrière interprètera la chansons "Fret aux pieds" avec Coulée au Festival du voyageur 2022. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Le rappeur Alpha Toshineza ouvrira le bal au Centre culturel franco-manitobain à 20 h.

En deuxième partie, Les Surveillantes retrouvent la scène avec bonheur.

Eric Gosselin, membre du groupe, partage sa joie. C’est pas seulement un public de trois personnes et puis des caméras, diffusé sur Internet… alors, oui, ça va être diffusé, mais avec un paquet de monde et ça fait longtemps, là. La dernière fois qu’on a joué devant plein de monde, c’était au Festival… il y a deux ans !

Les membres du groupe Les Surveillantes Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Lundi

Les festivaliers pourront profiter des concerts au Parc du Voyageur dans la boîte à chansons. Ils pourront découvrir le groupe Ch’t’koot qu’on retrouvera aussi lors du Petit Canada, qui aura lieu le 24 février en soirée.

Les concerts du relais du voyageur auront lieu uniquement l’après-midi, avec les chanteuses des prairies manitobaines Fontine et Ila Barker.

Un festival aussi à la maison

Pour les festivaliers qui préfèrent célébrer l’événement depuis la maison, des spectacles seront également présentés en ligne via la chaîne YouTube  (Nouvelle fenêtre) du Festival du Voyageur.

Les festivaliers pourront y retrouver le concours de soupe aux pois et la Minut Michif.

D’autres événements comme la zone virtuelle des enfants sont offerts directement sur le site web du Festival du Voyageur  (Nouvelle fenêtre) .