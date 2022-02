Assurances collectives : les associations étudiantes demandent au gouvernement d’agir

Une conférence de presse a été organisée, vendredi, pour en faire la demande publiquement.

Le président de l'association étudiante du Cégep de Rimouski, Xavier Gravel, faisait partie des trois porte-paroles, sélectionnés par le regroupement, à titre de représentant de la communauté collégiale et régionale.

M. Gravel soutient que l'objectif de cette rencontre était de lancer un cri du cœur au gouvernement pour qu'il prenne en main le dossier dans lequel est aussi impliquée l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ce qu’on défend, c’est cette priorité de garder les régimes d’assurances collectives. L’institution qui est la mieux placée pour réagir, c’est le gouvernement et Mme McCann. Aujourd’hui, on voulait l’interpeller pour qu’elle puisse saisir ce dossier-là et entendre nos revendications , explique-t-il.

Danielle McCann est la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le 7 décembre 2021, la Cour supérieure du Québec a accueilli la demande en injonction de l’l'Autorité des marchés financiers AMF , ordonnant aux associations étudiantes de cesser toute activité d’assurance dans un délai de 30 jours.

En vertu de la Loi, les assureurs ont l'obligation de veiller à ce que leurs clients consentent de manière éclairée lorsqu’ils adhèrent à un produit d’assurance collective. Selon l'organisation, cette obligation n'était pas adéquatement respectée.

L'Autorité des marchés financiers est l’organisme mandaté par le gouvernement du Québec pour encadrer le secteur financier québécois et prêter assistance aux consommateurs de produits et services financiers. Photo : Radio-Canada

Indignée par la situation, la coordonnatrice générale de l'association étudiante de l'Université du Québec à Rimouski UQAR (AGECAR), Andra Florea, a décidé de contacter des enquêteurs de l'l’Autorité des marchés financiers AMF pour leur faire part de la situation du côté de Plan Major, l'une des deux grandes compagnies d'assurances qui font affaire avec les associations étudiantes.

Je leur ai expliqué que de notre côté, on ne recevait pas un nombre de plaintes élevées, on n'avait pas de gros problèmes majeurs de désistements au régime d'assurance, donc je leur ai demandé de reconsidérer leur position et de consulter avant d’aller de l’avant , mentionnait-elle en entrevue à l'émission Même fréquence vendredi.

« Je n’ai pas vu la pertinence d’aller en guerre tout de suite, j’ai cru bon de commencer par les appeler. Ça semble avoir fait son bout de chemin. » — Une citation de Andra Florea, coordonnatrice générale de l'AGECAR

Quelques jours après l'appel, l'l’Autorité des marchés financiers AMF a annoncé qu'elle reculait sur sa décision de modifier le processus d’adhésion au régime d’assurances collectives.

Les assurances collectives garantissent un meilleur accès aux services essentiels, comme des soins dentaires ou des produits de santé, à la population étudiante.

Un processus de consultation et de réexamen du cadre légal balisant les obligations des assureurs à l’égard des produits d’assurance offerts par les associations étudiantes sera d'ailleurs mis en branle.

Je souhaite de tout cœur que l’l’Autorité des marchés financiers AMF fasse de réelles consultations pour voir qu’il y a plus de bénéfices à continuer de fonctionner de la sorte qu’à changer le système, parce qu’on parle de quelques personnes insatisfaites, mais le reste des autres personnes en profitent , lance Mme Florea.

Elle ajoute qu'advenant le cas que l’l'Autorité des marchés financiers AMF aurait refusé d’écouter, l'association ainsi que Plan Major se préparaient à une protestation étudiante et une possibilité d’entrer en grève.

Une nouvelle qui soulage

Tout comme Andra Florea, Xavier Gravel n'a pas caché son sourire devant ce changement de fusil d'épaule de la part de l'l’Autorité des marchés financiers AMF .

Ce pas de recul de l’Autorité des marchés financiers AMF a été un grand soulagement pour les étudiants parce que ce que ça voulait dire que, pendant un an encore, ils allaient pouvoir avoir droit à leur régime d’assurance collective , affirme M. Gravel.

Xavier Gravel a animé la conférence de presse vendredi, en compagnie de deux autres étudiants. Photo : Xavier Gravel

Le regroupement des associations étudiantes craint toutefois qu'un jour, les étudiants doivent passer par des assurances individuelles de santé qui leur coûteraient beaucoup plus cher.

Le côté qui nous inquiète et qui commence à nous épuiser, c’est que c’est le même scénario qui se reproduit depuis plus de cinq ans, c’est-à-dire que l’Autorité des marchés financiers AMF repousse le dossier année après année , précise-t-il.

« Disons que l’épée de Damoclès, à la place d’être juste à côté de notre cou, est peut-être à dix centimètres, donc on est rassuré, mais, en même temps, rien n’a changé fondamentalement. » — Une citation de Xavier Gravel, président de l'association étudiante du Cégep de Rimouski

La prérogative, c’est de garder les droits qu’on a et qu’on offre à nos étudiants depuis plus de trente ans, c’est-à-dire la possibilité d’offrir des assurances collectives à coûts abordables pour les étudiants parce que si on tombe dans le régime individuel, ça va faire exploser les prix , ajoute-t-il.

Le regroupement d'associations étudiantes représente plus de 300 000 étudiants à l'échelle nationale.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs