La C.-B. débourse 27,5 millions $ pour un musée consacré à l’histoire des Sino-Canadiens

Le musée aura pour mandat de rassembler et de faire connaître la diaspora chinoise de la Colombie-Britannique.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a déclaré dans un point de presse vendredi que le musée rendra hommage et préservera la contribution des Canadiens d'origine chinoise et mettra en lumière les injustices commises à leur endroit.

Le bâtiment, situé au 51, East Pender, qui abritera le musée, a été construit en 1889 et est le plus vieux du quartier. Il a été construit par Yip Sang, fondateur de la Chinese Benevolent Association of Vancouver ainsi que de la Chambre de commerce chinoise.

L’édifice Wing Sang a été acheté en 2004 par Bob Rennie, qui a fait fortune dans le secteur immobilier et qui est un avide collectionneur d’art contemporain. Il a dépensé 10 millions de dollars en cinq ans pour rénover l’édifice et en faire un musée où il présenterait sa collection.

L'édifice appartiendra à la Chinese Canadian Museum Society de la Colombie-Britannique, qui exploitera le musée.

« Merci à Bob Rennie qui a été le gardien de l’édifice. » — Une citation de Grace Wong, présidente de la Chinese Canadian Museum Society de la Colombie-Britannique

Sur la somme annoncée par Victoria, 25,5 millions de dollars serviront à l’achat du bâtiment, et 2 millions, à maintenir les activités du musée.

La Fondation Rennie doit également annoncer un don de 7,8 millions de dollars pour stabiliser les activités du musée.

Le musée consacré à l'histoire des Sino-Canadiens doit ouvrir ses portes en 2023.