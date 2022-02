Une étude pointe le risque élevé de lésions cérébrales des Vancouvérois vulnérables

Selon une étude universitaire, les sans-abri et les personnes vivant dans des logements précaires à Vancouver sont plus à risque d’avoir des lésions cérébrales traumatiques, dont les conséquences sont plus dangereuses et plus pénalisantes que pour le reste de la population. Les chercheurs évoquent une priorité sanitaire sous-estimée et appellent à une meilleure prévention.

Après avoir suivi pendant un an 326 personnes vivant dans le quartier Downtown Eastside, le plus pauvre de Vancouver, des chercheurs de l'Université Simon Fraser et de l'Université de la Colombie-Britannique ont découvert que les personnes sans-abri et les habitants des logements précaires étaient plus susceptibles de subir une lésion cérébrale grave.

Au cours de la période d'observation, 31 % des sans-abri et des personnes en logement précaire ont déclaré avoir subi au moins une lésion cérébrale traumatique (lésion cérébrale traumatique LCT ).

Cette proportion est considérablement plus élevée que celle rapportée précédemment dans des échantillons similaires et reflète probablement l'approche de suivi mensuel plus intensive et rigoureuse utilisée par les chercheurs pour détecter les lésion cérébrale traumatique LCT , indique l'étude publiée le 2 février.

En effectuant des dépistages mensuels, les chercheurs de la Colombie-Britannique ont indiqué que 175 traumatismes crâniens avaient été signalés par 100 des 326 participants à leur étude.

Un peu plus de 60 % des participants qui ont déclaré un traumatisme crânien ont subi un seul événement, tandis que près de 40 % ont déclaré deux blessures ou plus.

Selon l'étude, si l'on tient compte des commotions cérébrales légères qui ne sont peut-être pas signalées, le nombre de lésions cérébrales traumatiques chez les résidents du quartier Downtown Eastside pourrait même être plus élevé.

Des niveaux endémiques , disent les chercheurs

Si l'on considère que ces membres de la communauté souffrent souvent de déficiences cognitives, de difficultés sociales et professionnelles et de nombreuses comorbidités, par exemple psychiatriques et neurologiques, les taux élevés de lésion cérébrale traumatique LCT capturés soulignent la nécessité de donner la priorité aux approches de prévention et de sensibilisation de cette population , a déclaré l'auteur principal de l'étude, Tiffany O'Connor, titulaire d'un doctorat en psychologie de l'Université Simon Fraser.

Les découvertes de l'équipe de Mme O'Connor s'appuient sur des recherches similaires menées l'Université Simon Fraser et l'Université de la Colombie-Britannique en 2019, qui ont montré que la moitié des sans-abri pourraient avoir subi un traumatisme crânien au cours de leur vie.

« Les lésions cérébrales ont des conséquences, quel que soit l'endroit où elles se produisent, et il se trouve que c'est un environnement où les conséquences peuvent être encore plus graves. » — Une citation de Tiffany O'Connor, auteur principal de l'étude et titulaire d'un doctorat au département de psychologie de l'Université Simon Fraser.

Une lésion cérébrale traumatique peut aller d'une légère commotion à un traumatisme crânien grave, causé par un coup ou une autre blessure à la tête ou au cou. Les lésion cérébrale traumatique LCT peuvent causer des contusions, des hématomes ou des déchirures du tissu cérébral et entraîner une déficience chronique.

Selon Lésion Cérébrale Canada, environ 18 000 personnes sont hospitalisées chaque année, au pays, en raison d'une lésion cérébrale traumatique, tandis que deux pour cent de la population vit avec un traumatisme crânien.

Par ailleurs, selon Tiffany O'Connor, il y a un manque de recherche sur la façon dont les traumatismes cérébraux affectent la santé des résidents les plus vulnérables de Vancouver, en comparaison à ce que l'on sait des lésion cérébrale traumatique LCT subis par les athlètes ou les soldats.

Les opioïdes augmentent les risques

D'après l'étude, publiée le 2 février dernier, les chutes sont à l'origine de 45 % des lésions cérébrales traumatiques, suivies des agressions (25 %). Près de 10 % des lésion cérébrale traumatique LCT signalés sont survenues lors d'une surdose de drogue, tandis qu'une intoxication aiguë a été signalée dans 45 % des cas.

Les participants ayant une dépendance aux opioïdes étaient plus susceptibles de subir un traumatisme crânien que les autres , peut-on lire dans les conclusions de l'étude.

Tiffany O'Connor espère que ces recherches contribueront à une meilleure sensibilisation et à plus d’intervention pour prévenir et traiter les lésions cérébrales traumatiques à l'avenir, d’autant que les recherches ont montré que le fait de subir un traumatisme crânien augmente la probabilité d'en développer d'autres.

Elle souhaite que les personnes vivant dans des logements précaires dans le quartier Downtown Eastside sachent comment repérer les symptômes d'un traumatisme crânien et quand demander des soins médicaux.

Tiffany O'Connor souhaite également que les praticiens et les prestataires de services procèdent plus souvent à un dépistage du risque de lésion après blessures, y compris mineures.