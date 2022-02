Gérald Laroche au Festival : tout un monde dans un si petit harmonica

L’art de Gérald Laroche est à la fois visuel et sonore. Quand on lui demande ce qu’il fait, il répond : « Je suis artiste visuel, peintre; je fais aussi de la sculpture; je suis musicien, harmoniciste, conteur… et, parfois, je mélange tout ça ensemble. »

L’art de Gérald Laroche vient de loin, puisqu’à l’âge de 7 ans, il a décidé de devenir artiste visuel.

À l’âge de 12 ans, il a découvert l’harmonica. J’ai découvert que ce n’était pas juste un instrument, mais une voix humaine. Je pensais que toute la musique du monde était cachée dans ce petit instrument , se souvient Gérald Laroche.

La musique et les images ne l'ont plus jamais quitté. J’ai décidé que je voulais faire les deux. Je ne pouvais pas les séparer , avoue l’artiste.

C’est finalement la musique qui l'a lancé professionnellement. Le jeune Gérald a fait sa première scène au Festival du Voyageur à l’âge de 18 ans. Il y a ensuite joué durant 30 ans. Il fête cette année ses 42 ans de carrière comme artiste professionnel.

À l’âge de 24 ans, il est parti durant quatre mois faire sa première tournée en Europe. Les gens là-bas me disaient qu’ils voyaient les grands espaces dans ma musique, le côté un peu sauvage, un peu nature… Je ne sais pas si j’aurais eu une autre sorte de musique si j’avais vécu ailleurs. Mais je sais que là où j’ai grandi, ça a joué et ça joue beaucoup dans ma musique , raconte-t-il.

Les voyages nourrissent l’inspiration

Gérald Laroche a grandi au Manitoba, dans les plaines, et près de la rivière Winnipeg. C’est vers ces grands espaces qu’il revient après chacun de ses voyages.

C’est aussi une façon de vivre pour l’artiste : Je suis toujours en train de créer quelque chose. Et si je ne suis pas dans ce mode de création, je contemple ou je rêve. Je peux aller marcher plusieurs jours dans le bois pour écouter et penser. Plus tard, tout à coup, il y a plein de choses qui ressortent de cette expérience-là sans que j'y pense.

« Tout à coup, il y a des notes de musique qui sont peut-être inspirées par le vent, par des oiseaux. » — Une citation de Gérald Laroche, artiste

Ses voyages contemplatifs et à travers le monde le nourrissent.

Revenant d’un voyage en Afrique, il raconte que cette expérience lui permet d’enrichir son répertoire musical. Je peux aller chercher les émotions ou les informations que j’ai de différents endroits [que j’ai visités]. Quand je suis revenu d’Afrique, il y avait plein de choses nouvelles [qui sont apparues] dans mon art visuel et dans la musique , relate l’artiste.

Un retour avec orchestre sur la scène du voyageur

Les spectateurs du Festival du Voyageur pourront reconnaître ces nouvelles sonorités. C’est la musique que je faisais beaucoup avant, quand je mélangeais plein de styles qui ressemblaient beaucoup au cajun, dit-il. Là-dedans, j’ai commencé à glisser des rythmes africains. C’est de la musique créée au Manitoba, mais qui a toutes ces influences-là.

Gérald Laroche a prévu un concert très rythmé avec son orchestre. Je vais avoir un batteur, un guitariste et un bassiste. Et moi, j’aurai une douzaine d’harmonicas, la flûte irlandaise, la caboche indienne et mon tambour à pieds , précise le musicien.

« Le festival, c’est un peu comme un party de cuisine où tout le monde se met ensemble dans la cuisine et joue de la musique. C’est un peu dans ce but-là. Là, c’est plus de la musique pour fêter et pour s’amuser. » — Une citation de Gérald Laroche, artiste

Gérald Laroche ouvrira les festivités du dimanche 20 février à partir de 13 h au Centre culturel franco-manitobain.