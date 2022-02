Fredericton sera bientôt doté d’un deuxième foyer de soins désigné bilingue

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, a annoncé vendredi la construction de deux foyers de soins agréés de 60 places. Ils seront situés à Moncton et à Fredericton et ouvriront leurs portes respectivement en 2023 et en 2024.

La construction et l’exploitation seront assurées par l’entreprise privée Shannex, qui exploite déjà plusieurs établissements de soins de longue durée au Nouveau-Brunswick.

La porte-parole de Shannex, Isabelle Landry, indique par courriel que les deux foyers seront désignés bilingues.

« En plus de recruter des membres du personnel bilingues pour les nouveaux foyers, toute la signalisation intérieure et extérieure sera également bilingue. Nous nous adapterons toujours aux besoins de nos communautés », dit-elle.

L’établissement de Fredericton sera construit à côté du Pavillon Neill, le premier et seul foyer désigné bilingue de la grande région de la capitale. Ce foyer a ouvert ses portes en 2020 et est aussi exploité par Shannex.

Les 16 autres foyers de soins agréés de la région administrative de Fredericton – qui couvre la capitale et une importante partie du centre et de l’ouest du Nouveau-Brunswick – sont désignés anglophones.

C'est une bonne nouvelle

La présidente de l’Association des aînés de la capitale pour l’apprentissage et le mieux-être, Norma Dubé, accueille favorablement cette annonce.

C’est une bonne nouvelle , dit-elle en entrevue avec Radio-Canada Acadie.

Elle aurait cependant préféré voir Bruce Fitch annoncer la construction du premier foyer de soins agréé francophone de la région. Cela aurait été comme un cadeau de Noël avant le temps, dit-elle.

Norma Dubé, la présidente de l’Association des aînés de la capitale pour l’apprentissage et le mieux-être (archives). Photo : La Presse canadienne / Jean-Philippe Hughes

« Ça fait quand même des années et des années et des années que la communauté francophone de Fredericton poursuit des pourparlers avec la province et avec les intervenants pour tenter d'avoir un service de foyers de soins ici à Fredericton qui serait français. » — Une citation de Norma Dubé

Selon elle, l’ouverture du Pavillon Neill en 2020 a été un pas dans la bonne direction. La construction d’un deuxième foyer désigné bilingue à côté de cet établissement est aussi encourageante.

Norma Dubé – qui est aussi membre du conseil d’administration de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick – croit qu’il sera éventuellement possible de regrouper les résidents francophones qui le souhaitent.

Shannex construit ses foyers de soins avec des ailes qui sont comme des petits villages, où il y a des petites salles à dîner, des petites bibliothèques et des petits services. Au moins dans leur village, nos aînés francophones pourraient vivre en français, pourraient vivre leur culture , affirme-t-elle.

Des obligations linguistiques ambiguës

Selon le porte-parole du gouvernement provincial Robert Duguay, ce sont les opérateurs de foyers qui choisissent de désigner leur établissement comme étant francophone, anglophone ou bilingue.

Ils doivent informer le ministère de la désignation une fois qu’elle est confirmée. La province n'a pas le pouvoir de désigner l'établissement, mais exige plutôt la conformité à la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, quelle que soit la désignation , affirme-t-il par courriel.

Il ajoute que les foyers de soins doivent tous fournir des services aux résidents et aux familles dans la langue officielle de leur choix.

Des experts en droit sont cependant d’avis que les obligations linguistiques sont plutôt floues. C’est le cas d’Érik Labelle Eastaugh et de Philippe Ricard, de l’Observatoire international des droits linguistiques.

Ils se sont penchés sur le sujet dans le mémoire qu’ils ont déposé en août 2021  (Nouvelle fenêtre) dans le cadre de la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick Loi sur les langues officielles (LLO ).

Ces chercheurs notent que ni la Loi sur les foyers de soins, ni les règlements et les politiques qui en découlent ne traitent des obligations linguistiques des foyers de soins, ni de l’exercice de planification qui s’impose afin de s’assurer que les services soient disponibles dans les deux langues officielles.