Allégements des mesures sanitaires : entre réjouissances et inquiétudes au Manitoba

Vendredi, la province a présenté son échéancier afin d’éliminer certaines mesures sanitaires. Elle compte notamment mettre fin à l’exigence du passeport vaccinal et au port du masque.

Le Festival du Voyageur se réjouit

Des changements sont à prévoir pour le Festival du Voyageur, alors que la directrice des communications, Chantal Vielfaure, se dit très encouragée par les allégements.

Le Festival du Voyageur pourrait ajuster la capacité d'accueil de son événement, a indiqué la directrice des communications du Festival, Chantal Vielfaure. Photo : Radio-Canada

Pour l’instant, il est un peu trop tôt pour annoncer des changements quant à la capacité d’accueil du Festival, selon Mme Vielfaure.

Toutefois, le Festival du Voyageur fera probablement une annonce en début de semaine prochaine à propos de ces changements , ajoute-t-elle.

« Les limites de capacité seront supprimées pour les rassemblements publics en plein air, mais seront limitées à 50 personnes à l'intérieur, sauf si une preuve de vaccination est requise. » — Une citation de Communiqué de presse, gouvernement du Manitoba

Réactions à La Fourche, au centre-ville de Winnipeg

À La Fourche, au centre-ville de Winnipeg, des passants croient que l’allégement des restrictions contre la COVID-19 arrive trop vite.

Michelle Freynet croit que le gouvernement agit trop rapidement en retirant les restrictions sanitaires. Photo : Radio-Canada

C’est le cas de Michelle Freynet et Dennis Connelly, qui pensent tous deux que ces mesures arrivent rapidement.

Je trouve que c’est un peu tôt. On laisse tomber des choses à cause de la pression et c’est dommage. Il faut respecter ce que disent les médecins et les scientifiques , explique Mme Freynet.

Louise Auger croit qu'il est trop tôt pour lever les restrictions sanitaires. Photo : Radio-Canada

Louise Auger partage leur avis.

Je pense que c’est trop tôt. Je ne sais pas qui parle, les politiciens ou les scientifiques. Mais, qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse? Moi, je vais continuer à porter le masque , affirme-t-elle.

Mike Szebeledy craint que l'on pénalise les enfants en levant les mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada

Mike Szebeledy, lui, est inquiet pour les enfants et les personnes immunodéprimées.

J’ai peur que ça les confine derrière des barreaux, alors que, nous, on vit librement.

Bon accueil de la part des commerçants

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) se dit heureuse de voir que le gouvernement manitobain a levé les mesures sanitaires restantes imposées aux entreprises .

Selon un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante FCEI , 71 % des petites entreprises au Manitoba croient qu’il est temps de lever les restrictions qui touchent la capacité d’accueil des lieux. De plus, 58 % pensent que la preuve vaccinale doit être éliminée.

David Gower est le propriétaire du Sweet City Candy, à La Fourche au centre-ville de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Le propriétaire du commerce de La Fourche Sweet City Candy, David Gower, accueille l’annonce positivement.

C’est une très bonne nouvelle pour nous. J’espère que cela ne changera pas et que tous vont continuer à faire des efforts pour rester en sécurité.

Il ajoute être reconnaissant de l’aide que son commerce a reçue du gouvernement provincial, même sila sutuation reste difficile pour plusieurs.

Ils nous ont donné des prêts, ils nous ont donné du soutien pour le paiement des loyers [...] Je pense toutefois que plusieurs commerçants ne seront pas capables de rembourser les prêts.

Avec des informations d'Anne-Louise Michel