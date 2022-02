Elton John annule ses concerts à Montréal et à Toronto

La tournée Farewell Yellow Brick Road, du chanteur britannique Elton John, ne s’arrêtera finalement pas au Canada le mois prochain. L’artiste a annoncé sur Facebook que les quatre représentations prévues à Montréal et Toronto ont été annulées en raison des « restrictions liées à la COVID-19 ».

Les concerts étaient prévus pour les 9 et 10 mars au Centre Bell, à Montréal, ainsi que les 12 et 13 mars au Scotiabank Arena, à Toronto. Ces dates n’apparaissent plus sur le site du chanteur.

Au moment où devaient se tenir ces représentations, les mesures sanitaires en place en Ontario et au Québec limiteront encore la capacité des salles de spectacles et des amphithéâtres à 50 %, restriction qui sera levée le 28 février au Québec, mais seulement le 14 mars en Ontario.

Les concerts prévus le 7 septembre au Rogers Centre à Toronto et le 21 octobre au stade BC Place à Vancouver demeurent inchangés sur le site du chanteur. L’interprète de Rocket Man est en pleine tournée mondiale, qu’il annonce comme sa tournée d'adieu.