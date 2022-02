Un essai clinique qui donne espoir à la famille du petit Link, atteint d’une maladie rare

Sur un tapis de sol du salon, Julie-Pier Dubé doit tenir son petit Link, 14 mois, en position assise puisqu'il n'arrive plus à garder la position par lui-même.

« Ça touche beaucoup ses muscles, son tonus, parce que Link, avant il était capable de se virer et plus maintenant. Ça touche sa vision également, Link est rendu presque aveugle. Ses jambes sont en train de paralyser. » — Une citation de Julie-Pier Dubé

La maladie de Tay-Sachs dont il est atteint est une maladie dégénérative rare qui empêche l'élimination du gras dans ses cellules cérébrales, explique le pédiatre Mathieu Desmeules.

C'est une enzyme qui se débarrasse d'un certain gras dans nos neurones, nos cellules cérébrales, précise-t-il. Cette enzyme-là est déficiente pratiquement complètement, donc elle ne fait pas le travail et les neurones de Link accumulent des déchets de gras dans les neurones, ce qui fait qu'à la longue les neurones ont de plus en plus de difficulté et finalement ne fonctionnent pratiquement plus.

Julie-Pier Dubé doit faire des exercices de physiothérapie avec son fils Link. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Une technologie médicale qui donne espoir

Mais il y a de l'espoir à l'horizon pour la famille de Link. Il participera à un essai clinique basé sur la même technologie médicale qui a sauvé la petite Madison et le petit Nathan qui souffraient d'autres maladies génétiques rares.

Il y a des maladies neurologiques, neuromusculaires, entre autres l'amyotrophie spinale qui bénéficient déjà de cette science-là, de cette technologie-là qui fonctionne, donc on est capable chez des enfants qui ont une maladie dégénérative neurologique musculaire de corriger leur gène , explique le Dr Desmeules.

Lorsque l’intervention est faite tôt, cette technologie a un impact sur l’évolution de la maladie.

On change leur évolution naturelle, on leur permet de survivre ou de s'améliorer, ce qu'on n'avait pas avant, poursuit-il. Avant, c'était des maladies qui dégénéraient complètement. Alors, ça nous donne espoir et ça nous dit que si ça fonctionne au moins en partie, on va peut-être être capable d'arrêter la dégénérescence et de maintenir la vie et la sécurité de Link.

Le pédiatre Mathieu Desmeules Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

La mère de Link espère que l’essai clinique aura un impact sur la santé de son garçon. Oui, ça fait peur parce que c'est un essai clinique, mais j'ai confiance que ça fonctionne , mentionne Julie-Pier Dubé.

Une participation cruciale pour la recherche

Malgré les risques, la participation des familles est cruciale dans la recherche médicale, souligne le Dr Mathieu Desmeules.

De participer à un traitement, même qui ne fonctionne pas, ça nous permet de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui fait que dans une maladie neurologique ça fonctionne, mais pas dans l'autre, explique le pédiatre. Pour s'adapter et éventuellement offrir, peut-être pas à Link ou à des enfants qui ont sa maladie, mais à d'autres maladies connexes qui lui ressemblent, des opportunités de traitement qui n'existaient pas il y a quelques mois ou quelques années.

Link doit recevoir le traitement en Ontario, à Kingston, où ses parents, lui et son petit frère devront rester quatre mois. Ses deux grandes soeurs seront confiées à leurs grands-parents.

Il n'y a pas un enfant qui mérite ça, en plus Link est tellement souriant. C'est un battant , souligne Julie-Pier Dubé.

La solidarité régionale et l'expertise génétique qui se développe d'année en année au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont certainement un atout rassurant pour des parents comme Julie-Pier.

Les dons recueillis leur permettront d'avoir accès à des traitements expérimentaux même s'ils vivent en région éloignée.

D’après un reportage de Catherine Paradis