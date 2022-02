COVID-19 : 7 décès en Atlantique, dont celui d’un enfant

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, on indique vendredi qu’il y a 135 hospitalisations liées à la COVID-19 à travers la province. C’est cinq de moins que jeudi, mais le gouvernement signale le décès de 4 autres personnes qui avaient cette maladie.

Les autorités provinciales ne précisent plus si les décès sont directement causés par le coronavirus, ou si la personne positive à la COVID est morte d’un autre problème de santé.

On sait que sur les 135 patients hospitalisés, 62 sont entrés à l’hôpital à cause de la COVID-19, tandis que 73 sont atteints de la maladie, mais hospitalisés pour une autre raison.

Il y a 13 personnes aux soins intensifs qui ont la COVID, dont 10 qui y sont entrés précisément pour cette maladie. Huit patients sont sous respirateur artificiel.

Depuis le 1er décembre, les personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées — qui constituent 15 % de la population âgée de 5 ans ou plus — comptent pour plus de 60 % des hospitalisations liées au virus, pour 71 % des patients aux soins intensifs, et pour près de 80 % des patients de la COVID placés sous respirateur artificiel.

Dans les vingt-quatre dernières heures, 359 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés par un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR au Nouveau-Brunswick, en plus de 568 résultats positifs obtenus par test rapide.

Cette semaine, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a confirmé que le vendredi 18 février marquerait le passage à la phase 1, moins restrictive, de son plan de lutte au virus.

Nouvelle-Écosse

C'est avec une tristesse profonde que nous devons signaler le décès d'un enfant dans notre province en raison de la COVID , a déclaré vendredi dans un communiqué le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston.

Ce décès lié à la COVID est celui d’un enfant qui avait entre 5 et 11 ans, précise le ministère de la Santé.

La province indique par ailleurs que 82 patients sont hospitalisés à cause de la COVID-19, vendredi. C’est 8 personnes de moins que la journée d’avant.

De ce nombre, 11 sont aux soins intensifs.

Le ministère de la Santé précise qu’il y a aussi vendredi 273 autres patients des hôpitaux — un de plus que jeudi — qui sont atteints de la COVID-19 :

129 patients ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de COVID-19 lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital pour une autre raison, ou ont été admis à cause de la COVID mais n’ont plus besoin de soins spécialisés;

144 ont contracté la maladie durant leur hospitalisation pour un autre problème de santé.

La province signale vendredi que 389 cas supplémentaires de COVID-19 ont été confirmés en laboratoire. Les résultats positifs obtenus par des tests de dépistage rapide effectués à la maison ne sont signalés à la santé publique que sur une base volontaire.

Terre-Neuve-et-Labrador

Il y a vendredi 22 personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador, trois de moins que le nombre record relevé la journée précédente. Neuf de ces patients sont aux soins intensifs, ce qui est un de plus que jeudi.

Cependant, on signale aussi le décès d’un septuagénaire et d’un nonagénaire. Il y a 52 personnes qui sont mortes de la COVID dans la province depuis le début de cette pandémie, selon le ministère de la Santé.

Après le dépistage de 267 nouveaux cas de COVID, les autorités de santé publique identifient à présent 1598 cas actifs, comparativement à 1588 la veille.

Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard, il y a vendredi 6 personnes qui sont hospitalisées à cause de la COVID dans la province, une de moins que la veille. Un de ces patients est aux soins intensifs.

La médecin hygiéniste en chef précise aussi que cinq autres patients des hôpitaux ont la COVID, mais sont hospitalisés à cause d’un autre problème de santé.

La province confirme jeudi 204 nouveaux cas de COVID-19 et une nouvelle diminution du nombre de cas actifs, qui passe de 1982 à 1823, comparativement à jeudi.