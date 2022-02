Les skieurs du Nouveau-Brunswick sont de retour en Gaspésie

Au cours des deux dernières semaines, le Parc régional de Val-d'Irène et la Station touristique Pin Rouge ont constaté une réelle augmentation de leur clientèle en provenance du Nouveau-Brunswick.

À Val-d'Irène, ces skieurs représentent entre 30 % et 40 % de la clientèle du Parc. La directrice générale, Lise Tremblay, les accueille à bras ouverts.

On est bien contents de les accueillir à nouveau chez nous. On s’ennuyait beaucoup de cette clientèle, qui est fidèle chaque année , explique-t-elle.

Le Parc régional de Val-d’Irène en était privé jusqu'à récemment en raison des difficultés à traverser la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick.

Avec les fermetures de frontières et les quarantaines quand ils revenaient chez eux, c’était compliqué. C’est sûr qu’ils préféraient rester à la maison. Quand on travaille, avoir à subir une quarantaine de 14 jours au retour, ce n’est pas évident , convient-elle.

Retour à la normale

Le retour de ces skieurs est de très bon augure pour le reste de la saison. On commence à sentir un retour à la normale. On n’est pas encore dans nos chiffres habituels, mais c’est déjà une saison qui promet d’être nettement meilleure que l’an passé, et qui se rapproche de nos saisons antérieures , analyse Lise Tremblay.

La Station touristique Pin Rouge a aussi constaté un retour des skieurs du Nouveau-Brunswick depuis l'allègement des mesures sanitaires dans la province, mises en place ces dernières semaines.

Même si elle ne dispose pas de chiffres précis, la directrice générale de la station, Marie-Ève Drolet, a remarqué au cours des dernières semaines davantage de clients en provenance de la province voisine.

Les gens du Nouveau-Brunswick viennent louer nos chalets et ils sont sur les pistes , dit-elle.

Depuis le début de la pandémie, le Nouveau-Brunswick a mis en place des restrictions considérables à l’accès à son territoire, qui allaient de la fermeture de ses frontières à la mise en place d’un système d’enregistrement en ligne.