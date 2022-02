Surdoses : comment aider les personnes qui sont en danger?

À l’heure où la Colombie-Britannique fait face à une crise des surdoses sans précédent , il ne faut pas hésiter à s’arrêter et à appeler les urgences si une personne semble en danger, rappellent une ambulancière et un organisme communautaire.

Plusieurs ont vu cela récemment : une personne est à moitié courbée, le visage inerte, ou couchée par terre dans une position inhabituelle. Est-ce qu’elle va bien?

Le pas ralentit, on jette un bref regard. L’incertitude et la peur de déranger se bousculent peut-être dans notre esprit. On poursuit son chemin en se disant : J'espère que la personne va bien. Peut-être qu’elle ne fait que dormir. En fait, on n’en sait absolument rien.

Composez le 911

Ce que je conseille à tout le monde, c'est que, si on pense qu'il y a un problème, il faut appeler le 911, même si on n'est pas certain ou qu'on craint de s’approcher de la personne pour une raison ou une autre. Il faut juste appeler , dit Catherine Malette.

L’ambulancière a travaillé dans le quartier Downtown Eastside de 2016 à 2018. On répondait à n'importe quel appel. Il s'avérait que la plupart étaient reliés aux surdoses.

Les ambulanciers tentent de sauver une victime de surdose au centre-ville de Vancouver, le mercredi 23 juin 2021. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

À l’époque, la Colombie-Britannique venait de déclarer un état d’urgence sanitaire pour encadrer la crise des surdoses d'opioïdes. Près de six ans plus tard, la situation ne fait que s’aggraver.

Catherine Malette croit qu’une forme de désensibilisation s’est malheureusement installée autour de la crise, avec le temps. Si les gens passent [dans le Downtown Eastside] , ils ne sont pas nécessairement portés à appeler [le 911], pensant que c'est la nouvelle norme. Ce n'est pas le cas.

« Il faut continuer d'appeler [le 911]. Il faut continuer d'essayer d'aider le plus et le mieux qu’on peut. » — Une citation de Catherine Malette, ambulancière

Les employés et les bénévoles du centre communautaire La Boussole, situé dans le quartier Downtown Eastside, sont formés pour utiliser la naloxone. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Attendre

Si vous pouvez, attendez jusqu’à ce que l’ambulance arrive , recommande l’ambulancière. Gardez l'œil sur la personne. Si elle s’effondre, vous pouvez rappeler le 911, puis leur donner une mise à jour sur ce qui se passe.

Aux personnes qui se sentent plus à l’aise, Catherine Malette conseille aussi de s’approcher de la personne pour s’assurer qu’elle respire.

Elle invite la population à être consciente des ressources qui existent à proximité. Certaines personnes ont des trousses de naloxone qui peuvent être utiles en attendant les secours.

Il vaut mieux prévenir que guérir, affirme l’ambulancière : N’hésitez pas à appeler le 911 finalement. Le pire qui va arriver, c’est qu'on va aller voir, puis les gens peut-être n’auront pas besoin de soins, puis c'est correct.

Il y a des indications qui permettent de détecter une surdose, rappelle Maxime Barbier, codirecteur général de l'organisme La Boussole. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Veiller sur les autres

Maxime Barbier, codirecteur général de l’organisme La Boussole, croit lui aussi que l'œil s’est un peu habitué à la crise des surdoses. Il y a des images auxquelles on s’est habitués. Des gens qui consomment dans la rue. Or, dit-il, il demeure important de rester vigilant et de veiller sur les autres.

Il y a des indications qui permettent de détecter une surdose.

Si on entend des gargouillis, si on voit que la personne ne respire plus ou si elle est dans une position un peu trop particulière pour se reposer et qu'on sent que la personne n'est pas juste en train de dormir, il est important de réagir vite pour permettre de passer à l'action très rapidement. Il faut appeler le 911.