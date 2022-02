Une tuque de la microbrasserie Le Malbord sème la controverse sur les réseaux sociaux

La microbrasserie Le Malbord de Sainte-Anne-des-Monts se retrouve, malgré elle, dans une situation des plus polarisantes en raison d'une tuque, à son effigie, qui a été portée par Bernard « Rambo » Gauthier lors d'une manifestation contre les mesures sanitaires à Québec.

L'entreprise a rédigé une publication sur sa page Facebook, le 8 février, afin d'indiquer à sa clientèle qu'elle n'était en aucun cas associée aux revendications de Bernard Gauthier, le manifestant qui vêtait la tuque en question.

Le message a rapidement enflammé la toile. Le copropriétaire du Malbord se dit d'ailleurs surpris par l’ampleur d’un message qui se voulait neutre.

En guise de réplique, Bernard Gauthier a ensuite publié une image de la tuque découpée en morceaux.

Radio-Canada a tenté de recueillir les commentaires des microbrasseurs et du manifestant, mais ni l'un ni l'autre n’a voulu commenter.

Un entrepreneur de la région soutient Le Malbord

Jean-François Tapp, un entrepreneur de la Gaspésie, n'a pas hésité à encourager les microbrasseurs dans toute cette polémique sur ses propres médias sociaux.

On est dans un moment de l’histoire où tout est ultrapolarisé et ultrasensible également. Alors je ne suis pas particulièrement surpris que ça dérape, mais je suis déçu que ça dérape à propos d’une entreprise gaspésienne , affirme-t-il.

Jean-François Tapp, copropriétaire de l'auberge Camp de base Coin du Banc et directeur des courses d'Événements Gaspésia (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il ajoute que l'entreprise a bien agi en rectifiant le tir par la publication de ce message.

« C’est une responsabilité de faire le point et les gens du Malbord l’ont fait de façon magistrale et avec beaucoup de classe également, sans prendre position dans le débat. » — Une citation de Jean-François Tapp, entrepreneur gaspésien

Devant l'ampleur que prend cette situation, quelques entrepreneurs de Sainte-Anne-des-Monts, contactés vendredi, ont refusé de réagir.

De son côté, la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie considère que la situation ne mérite pas de commentaire.

Quoi faire lorsqu'on se retrouve dans la position du Malbord?

Selon le conseiller en communication et marketing pour Audace Marketing, Pierre Vallée, ce type de situation sur les médias sociaux est de plus en plus fréquent de nos jours.

« À l’ère des médias sociaux, ça va excessivement vite, ces situations-là. Ça peut prendre 15 minutes et ça part en vrille et c’est incontrôlable. » — Une citation de Pierre Vallée, conseiller et associé à Audace Marketing

Sans vouloir commenter la polémique, le spécialiste croit que les entrepreneurs touchés doivent rapidement mettre en place une cellule de crise et s'entourer d'experts en la matière.

On va aller chercher des ressources dès le départ. La première chose à faire, c’est de former une cellule de crise et avoir la réaction de se dire ''je ne peux pas gérer ça seul''. Quand c’est parti, c’est difficile à gérer , conseille-t-il.

L'entreprise Audace Marketing accompagne des entrepreneurs dans l'aspect communicationnel et gestion des réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il souligne qu’il faut prendre en main le problème du début jusqu’à la sortie de la crise.

« Le premier piège à travers une situation comme celle-là est qu’il ne faut pas réagir sur le coup de l’émotion. Il faut prendre du recul, remettre les choses en perspective. Il faut toujours garder la tête froide et identifier un objectif qui nous amène vers la sortie. » — Une citation de Pierre Vallée, conseiller et associé à Audace Marketing

M. Vallée mentionne qu'il y a également un aspect humain important à prendre en considération lors d'une telle situation.

Toute situation est jugée, que ce soit de ne pas réagir ou de réagir. Une situation comme ça, personne ne rêve d’en vivre. Il ne faut pas faire semblant qu’il n'y en a pas parce qu’il y a des incidences internes et externes , énonce-t-il.

Pierre Vallée soutient qu'il est important de choisir l'action qui sera la plus avantageuse non seulement pour l'entreprise, mais également pour l'ensemble de sa clientèle.

