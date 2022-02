Si les restaurants pourront, dès samedi, accueillir des groupes composés d’un maximum de dix personnes ou de trois bulles familiales, leurs propriétaires ont déjà hâte aux prochains assouplissements gouvernementaux qui feront, selon eux, une plus grande différence.

La Saint-Valentin et le Superbowl sont généralement des occasions, pour les restaurateurs, de remplir leur salle à manger.

Or, pour les petites institutions de l’Est-du-Québec, cette fin de semaine ne sera pas nécessairement l’occasion de faire de meilleures affaires. C’est que les restaurants ne pourront opérer à pleine capacité qu’à partir du 14 mars prochain.

Pierre-Olivier Simard, copropriétaire du restaurant Le Bavard et l'Ivrogne (archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

À 50 % de capacité, on a 22 tables, ce qui veut dire environ 44 clients , explique le copropriétaire du restaurant Le Bavard et l’Ivrogne de Sept-Îles, Pierre-Olivier Simard. La Saint-Valentin, c’est souvent à deux, très rarement à quatre, à six, à huit ou à dix [personnes] , renchérit-il.

Migyeong Kim, la propriétaire du restaurant Parfum de Corée à Rimouski, déplore qu'il soit en effet toujours impossible d'accueillir davantage de clients. Ça ne sert à rien , lance la restauratrice lorsque questionnée quant aux allégements en vigueur dès samedi.

Personnellement, j’aurais aimé que le 50 % tombe plus rapidement que le 14 mars , confie quant à lui Patrick Dionne, directeur et actionnaire de La Cage - Brasserie sportive, à Rimouski.

À Baie-Comeau, à la Crêperie de la reine, ces nouvelles règles ne feront pas une grande différence non plus, puisqu’on refuse des clients sur place, règle générale, toutes les fins de semaine. Les groupes de dix sont rares, je vais peut-être en avoir un dans ma semaine , renchérit la propriétaire des lieux, Pascale Desbiens.

Pascale Desbiens souhaite bientôt vendre des crêpes en cornet au restaurant (archives) Photo : Radio-Canada / Xavier Bourassa

Le directeur général par intérim du centre culturel Le Griffon et du Café de l'Anse de Gaspé, Toby Germain, estime que pour les petites salles à manger, le fait d'accueillir de plus grands groupes ne compensera pas les pertes financières engendrées par la faible capacité d'accueil.

C'est quand même difficile à la fin de la soirée, avec 20 places au restaurant, d'arriver à justifier le fait qu'on est ouvert. On le fait vraiment pour la communauté , explique le Gaspésien. C'est un écran de fumée , ajoute-t-il, en parlant des nouveaux assouplissements.

Pascale Desbiens témoigne par ailleurs du fait que la succession de changements quant aux règles sanitaires à respecter sème la confusion au sein de sa clientèle.

« Les gens ne comprennent pas. Deux bulles, trois bulles, quatre personnes à la même table… ça a trop changé depuis le début, il n’y a rien qui a été constant. Le monde ne le sait plus! » — Une citation de Pascale Desbiens, propriétaire de la Crêperie de la reine

Règles en vigueur et assouplissements à venir dans les bars et les restaurants Dès le 12 février

-Maximum de 10 personnes, ou trois bulles familiales à la table d’un restaurant



Dès le 28 février

-Réouverture des bars à 50 % de la capacité d’accueil, fermeture à 1 h et clients assis en tout temps

-Fermeture des restaurants à 1 h



Dès 14 mars

-Capacité d’accueil à 100 % dans les lieux publics

-Aucune limite de convives par table dans les restaurants, les bars et les tavernes

-Danse et karaoké autorisés

Des clients heureux de retrouver leurs salles de cinéma

Une odeur de maïs soufflé plane dans différents cinémas depuis leur réouverture vendredi.

Des clients rencontrés au Cinéma Lido de Rimouski étaient heureux de sortir de leur maison pour regarder un film.

Le Cinéma Lido à Rimouski attendait avec impatience l'annonce de la réouverture (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Certains disent même avoir attendu depuis plusieurs mois pour visionner de nouveaux films au grand écran.

On commençait à s'ennuyer du cinéma , lance un cinéphile. Nous, on attendait depuis avant Noël , ajoute une cliente.

Ça nous fait voir d'autres personnes puis sortir de la maison! On aime bien notre maison, mais de temps en temps, on aime ça sortir! , s'exclame une autre.

Les cinémas Princesse de Rivière-du-Loup et Gaieté de Matane ont aussi recommencé à accueillir des clients.

L'abolition du code QR très attendue

Le moment de l’abolition du passeport vaccinal, qui n’a pas encore été précisé par le gouvernement de François Legault, est fort attendu.

L'application pour contrôler les codes QR sur un téléphone (archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Yergeau

« La meilleure des choses qui pourrait arriver dans les mois à venir, ce serait que la passe vaccinale s’en aille, que tout le monde puisse recommencer à sortir, mais qu’on reste quand même conscients [de la présence du virus]. » — Une citation de Pierre-Olivier Simard, propriétaire du restaurant Le Bavard et l’Ivrogne de Sept-Îles

Pascal Desbiens abonde dans le même sens. Elle calcule qu’environ 32 % du chiffre d’affaires de la Crêperie de la reine repose, depuis septembre, sur les commandes pour emporter vers lesquelles se sont notamment tournées les personnes qui ne sont pas adéquatement protégées contre la COVID-19.

Dans la clientèle que j’ai, moi, j’ai beaucoup de personnes âgées et de jeunes adultes qui font partie des non-vaccinés , explique Mme Desbiens.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur, Laurence Vachon, Isabelle Damphousse et la collaboration d'Alice Proulx