Fermetures de RPA : des propositions pour assurer des soins aux aînés

L’établissement des Laurentides avait bonne réputation et le bâtiment était doté d’une quinzaine de chambres et d’une cuisine bien équipée.

Les gens nous disaient : pourquoi tu ne fais pas une résidence pour aînés avec ton bâtiment? , se remémore-t-il.

Entrepreneur de nature, M. Audet s’est laissé convaincre, a obtenu la certification résidence privée pour aînés RPA , puis a embauché du personnel afin d’offrir les services de repas, d’assistance personnelle et d’aide domestique.

Lors de notre passage au Manoir La Caravelle, l’une de ses premières résidentes ne tarissait pas d’éloges à son endroit.

Monique Gagnon, résidente du Manoir La Caravelle dans les Laurentides Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

C'est un homme de cœur qui a pris soin de nous , confie Monique Gagnon, 86 ans. Ça a été comme être un membre de la famille pour moi, et là… je sais qu'il a vendu , dit-elle avec émotion.

Jean-Pierre Audet a convenu avec le nouveau propriétaire d’assurer une transition pour encore quelques mois.

L’établissement a cessé d’être une résidence privée pour aînés RPA avec services et la plupart des aînés sont partis.

Si tu as 50 chambres, ça peut être rentable, mais en bas de 50 chambres, je ne pense pas que quelqu'un puisse bien vivre aujourd’hui, affirme M. Audet. C'est difficile, parce qu'on a besoin du personnel et les propriétaires ont besoin de répit.

Jean-Pierre Audet, ex-propriétaire de RPA à Sainte-Agathe-des-Monts Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Comme l'indiquent les données compilées par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le nombre total de petites résidences pour aînés au Québec ne cesse de diminuer ces dernières années.

Seules les résidences les plus importantes détenues par des groupes immobiliers poursuivent leur expansion.

Vous savez, c’est un deuil à passer , exprime M. Audet qui s’apprête à tourner la page.

Le monde a besoin de nous autres, pas juste de commerçants [...] Les aînés ont besoin de gens qui prennent soin d’eux , dit-il, un brin ému.

Liste des résidences privées pour aînés (RPA) qui ont fermé sur le territoire des Laurentides du 1er janvier 2021 à aujourd’hui : Résidences Fleurs d’Orient (Boisbriand) - 20 places

Résidence les Beaux jours du Québec (Sainte-Marthe-sur-le-Lac) - 9 places

Les Chardonnerets (Saint-Hippolyte) - 5 places

Résidence du Domaine (Saint-Jérôme) - 8 places

Manoir des Pays d'en Haut (Sainte-Adèle) - 30 places

Résidence Nicole (Saint-Jérôme) - 4 places

Résidence Manoir La Caravelle (Sainte-Agathe-des-Monts) - 18 places

Résidence Au Coeur de la Vie de Saint-Jérôme inc. (Saint-Jérôme) - 61 places

Résidence Le Corail S.E.N.C. (Saint-Jérôme) - 5 places

Résidence Au Coeur de la Vie de Saint-Antoine (Saint-Jérôme) - 45 places Source : Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

Des loyers qui ne suivent pas les dépenses

Pour le président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Marc Fortin, les entrepreneurs de l’industrie doivent composer avec les réalités de l’inflation et des réglementations.

Il énumère la hausse des coûts pour l’alimentation, l’énergie et les salaires comme facteurs qui pèsent sur de telles entreprises.

Comment est-ce que l'on peut arriver quand on nous dit d’augmenter les loyers de 1,8 %, 2 %, mais que vos coûts augmentent en moyenne au-dessus de 20 %? , se questionne M. Fortin.

Le porte-parole du Regroupement québécois des résidences pour aînés RQRA donne aussi l’exemple des primes d’assurance qui seraient en hausse depuis qu’il n’y a plus de concurrence entre assureurs.

« Après Herron, les assureurs se sont dit qu'il y a trop de risques dans ce domaine-là, on va se retirer [...] et il n'en reste plus qu'un seul. » — Une citation de Marc Fortin, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés

Sans compter le taux d’inoccupation dans les résidence privée pour aînés RPA qui a fait un bond record en 2021 à près de 13 % en moyenne au Québec, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL .

Fermetures en série dans les RPA

À la tête du Groupe Santé Arbec, Paul Arbec reconnaît avoir jonglé un moment avec l’idée d’annuler un projet de construction d’une nouvelle résidence pour aînés de plus de 200 unités dans Lanaudière.

On y a réfléchi oui, convient-il. Il y a eu augmentation du coût de 30 % par rapport au budget préparé il y a 2 ans.

Paul Arbec croit en fait qu'une tendance lourde se dessine dans le monde des services aux aînés. Je pense qu’il va y avoir plus d’investissements pour des blocs sans services destinés aux aînés avec des salles, des pièces qui pourraient convenir aux besoins de tous les jours d’une clientèle plus âgée, mais sans tous les services autour.

C’est un peu inquiétant parce que ce sont les résidence privée pour aînés RPA qui comblent une bonne partie du manque de places dans le réseau de la santé en ressources intermédiaires [RI] ou en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD . Donc, les RPA deviennent des partenaires importants , précise Paul Arbec.

Si on diminue cette possibilité, là, va falloir plus de développement dans le réseau public et privé pour de l’hébergement.

Le Manoir La Caravelle Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Des services à protéger

La chercheuse Anne Plourde, de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), voit les choses autrement.

Selon elle, le gouvernement devrait plutôt utiliser les centaines de millions de dollars consentis aux aînés en résidence privée pour aînés RPA à travers le crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés, pour les investir dans les services à domicile, parce qu’on sait que la majorité des gens en perte d’autonomie préfèrent rester chez eux .

Selon Mme Plourde, la bonification des services à domicile publics permettrait aux aînés de ne plus être contraints de déménager en résidence privée pour aînés RPA pour recevoir des services .

Le budget du Québec de mars 2021 faisait état de nombreuses mesures financières pour assurer la pérennité de l’offre de services dans les résidences privées pour aînés .

D’autres mesures pourraient être annoncées dans le prochain budget attendu dans quelques semaines.

De son côté, l’un des principaux groupes de défense des aînés exhorte Québec à intervenir afin de limiter les conversions de résidence privée pour aînés RPA en logements locatifs, comme le rapporte Radio-Canada.

De l’avis de Pierre Lynch, président de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), ce qui est important actuellement, c’est que le gouvernement devrait repenser son processus de décertification des résidence privée pour aînés RPA .

Avant de changer la vocation d’une résidence privée pour aînés RPA qui a déjà une vocation dédiée, il faudrait qu’il y ait une approbation sociale par des instances gouvernementales , insiste M. Lynch.

Québec solidaire propose également d’encadrer les hausses de loyer abusives et d’obliger le maintien de la RPA après la vente de la résidence [...] et de favoriser le développement de résidence privée pour aînés RPA coopératives et sans but lucratif .

Avec la collaboration d'Aude Garachon