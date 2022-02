Paul Mukendi n’aurait pas agi seul pour fuir le Canada

Selon nos informations, des discussions ont eu lieu au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) pour voir s’il serait opportun d’intercepter les communications privées de Paul Mukendi.

Le pasteur avait promis de se présenter en prison le 20 août afin de purger une peine de 8 ans pour avoir agressé sexuellement une mineure. Or, deux jours plus tôt, il s’est enfui à bord d’un avion en partance de Toronto, échappant ainsi à la justice.

Comme M. Mukendi était déjà hors du pays, l’écoute électronique n’aurait évidemment pas permis de le ramener. Or, la possibilité d’intercepter les communications de certains de ses proches, à Québec, aurait aussi été envisagée par le SPVQ.

L'interception des communications privées est balisée par le Code criminel canadien. Photo : getty images/istockphoto / Satoshi-K

Cela aurait pu permettre, par exemple, de savoir qui a possiblement contribué à la fuite du pasteur de 44 ans et de quelle manière, puisque Paul Mukendi n’avait plus de passeport lui permettant de voyager légalement.

Selon nos informations, il y avait même un certain appétit au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour déployer de l'écoute électronique dans cette affaire.

Il semble toutefois qu'au bout du compte, les bénéfices potentiels liés à la mise en place de cette technique d’enquête aient été jugés trop minces. Le SPVQ n’est donc pas allé plus loin dans sa réflexion.

Le SPVQ a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada, mais dans une brève réponse envoyée par courriel, la porte-parole Sandra Dion ne nie pas que l’écoute électronique aurait pu être mise en place.

« Toutes les techniques d’enquête ont été envisagées et les techniques appropriées et pertinentes ont été employées en conséquence. » — Une citation de Sandra Dion, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec

Quant au DPCP, la porte-parole Me Audrey Roy-Cloutier indique par courriel qu'il ne lui est pas possible de commenter publiquement la question des méthodes d'enquête puisque cela relève des autorités policières qui mènent activement cette investigation .

Me Roy-Cloutier souligne néanmoins que le DPCP offre son entière collaboration aux policiers qui mènent cette vaste enquête visant notamment à ce que monsieur Mukendi soit traduit devant les tribunaux et purge les peines imposées pour les crimes graves dont il a été déclaré coupable .

Une pratique bien balisée

Six mois après la fuite du pasteur évangélique, qui vit librement en République démocratique du Congo, son pays d’origine, aucune accusation liée à de la complicité n’a encore été déposée.

Or, si la police de Québec songeait à mettre sous écoute certaines personnes, c’est parce qu’elle les avait probablement déjà identifiées comme des complices potentiels, l’été dernier.

François Doré, policier retraité de la Sûreté du Québec ayant lui-même pratiqué cette technique d’enquête, explique qu’avant de pouvoir intercepter les communications de quiconque, plusieurs étapes doivent être franchies avec succès.

Une rencontre doit avoir lieu avec un avocat mandataire du DPCP, après quoi il faut rédiger un affidavit, puis le présenter à un juge en vue d'obtenir un mandat.

Lors de la présentation de l'affidavit, on doit identifier les personnes de qui on veut intercepter les communications donc on présume que certains des complices ont pu être identifiés , explique M. Doré.

« Si on avait présenté cette demande-là, on aurait dit pourquoi, on aurait dit qui, et on aurait même donné les numéros à écouter et le type de conversation qu'on recherche. » — Une citation de François Doré, policier retraité de la Sûreté du Québec

François Doré, policier retraité de la Sûreté du Québec Photo : Zoom / Capture d'écran

Des crimes « écoutables »

M. Doré rappelle cependant que l’écoute électronique ne peut pas être utilisée dans n’importe quelle enquête au Canada. Le Code criminel canadien prévoit une série d'infractions pour lesquelles les policiers pourraient, éventuellement, demander de l'écoute électronique.

Si la technique avait été utilisée dans le dossier de M. Mukendi, elle aurait pu permettre d’amasser de la preuve pour faire accuser de possibles complices, ajoute M. Doré, ou encore d’identifier d’autres personnes ayant joué un rôle.

L’enquête du SPVQ n’est cependant pas terminée dans cette affaire. Reste-t-il des complices ici? Peuvent-ils être accusés? C'est ce qu'on saura peut-être évidemment dans un avenir plus ou moins rapproché , analyse M. Doré.

Quant à Paul Mukendi, un procès pour une deuxième agression sexuelle a eu lieu à Québec, en son absence, en décembre dernier. Il a été reconnu coupable une fois de plus, écopant d'une peine additionnelle de deux ans de prison.

Même s'il est peu probable qu'il soit ramené au pays en raison de l'absence d'un traité d'extradition entre Ottawa et Kinshasa, il est maintenant condamné à purger un total de 10 années derrière les barreaux.