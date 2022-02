Ottawa envisage un allégement des mesures aux frontières

Parmi les mesures réévaluées figure l'exigence de fournir un test PCR datant de moins de 72 heures afin de pouvoir entrer au Canada.

En conférence de presse vendredi, M. Duclos a déclaré que toutes les mesures font l’objet d’une réévaluation constante et nous allons continuer à les ajuster en fonction de la science, de la prudence et de l’évolution de la situation épidémiologique .

En ce qui a trait aux mesures sanitaires imposées aux frontières, le ministre de la Santé a ajouté que des annonces auront lieu à ce sujet la semaine prochaine.

« Le pire d’Omicron étant derrière nous, notre gouvernement évalue activement les mesures en place à nos frontières. Nous devrions être en mesure de communiquer des changements à ce sujet dès la semaine prochaine. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé - Twitter

À l'heure où le déconfinement va bon train dans les provinces, Jean-Yves Duclos a cru bon de rappeler aux Canadiens que si certaines mesures sont temporaires, d'autres seront avec nous pour longtemps et pourront être levées dès que la situation épidémiologique, la science et la prudence nous le permettront .

Camionneurs transfrontaliers

La vaccination obligatoire des camionneurs transfrontaliers fait partie des revendications des manifestants qui paralysent le centre-ville d'Ottawa depuis maintenant deux semaines, et des manifestants qui bloquent les routes à différents endroits à la frontière canado-américaine.

Le ministre a été questionné à savoir si le gouvernement possédait des données concernant la transmission du virus par les camionneurs transfrontaliers non vaccinés, et si cette obligation était importante au point de mettre en jeu la sécurité des citoyens et la paix sociale.

Quand les gens se déplacent et c'est vrai autour de la frontière évidemment, les contacts sont plus fréquents et ce qu'on a entendu du milieu de l'industrie du transport, c'est que la grande majorité des entreprises et les représentants de ces travailleurs sont en faveur car ça protège les travailleurs, les entreprises et les chaînes d'approvisionnement , a répondu le ministre Duclos.

Le problème, ce n'est pas la vaccination, c'est l'absentéisme et la maladie , a-t-il fait valoir.

Présente à la conférence de presse, l'administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam, a ajouté que notre base de données n'a pas d'informations concernant la transmission du virus selon les occupations des travailleurs transfrontaliers.

Elle a ajouté que comme beaucoup de Canadiens et de travailleurs essentiels, les camionneurs sont infectés par le virus Omicron et qu'ils ne sont pas différents, c'est la même population .

Un autre député libéral exprime sa dissidence

En conférence de presse, le ministre Duclos a aussi abordé le cas du député libéral de la région de Québec Joël Lightbound, qui s'est exprimé ouvertement contre l'approche adoptée par le gouvernement Trudeau en ce qui a trait aux mesures sanitaires. Le ministre a dit que M. Lightbound avait le droit d'exprimer son désaccord, ceci faisant partie de la démocratie.

Plus tôt cette semaine, M. Lightbound, avait critiqué le premier ministre Justin Trudeau pour avoir politisé la pandémie .

Sa sortie a révélé des fractures au sein même du caucus libéral, alors que la pression s'intensifie sur le gouvernement pour trouver un moyen de mettre fin aux manifestations antigouvernementales qui se multiplient à travers le pays.