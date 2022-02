Masques lavables en milieu de travail : le Québec a-t-il manqué le bateau?

Depuis deux ans, Frëtt Design a investi près d’un demi-million de dollars en recherche et développement pour créer un masque lavable aussi efficace que les dispositifs médicaux jetables.

On est conforme à la norme internationale ASTM 3502 de l’American Society for Testing and Materials pour les masques barrières, on est aussi conforme à la norme de dispositifs médicaux en Europe, la EN 14683 , explique la présidente de Frëtt Design, Michelle Secours.

Michelle Secours est présidente de Frëtt Design et de la filiale Frëtt Solutions, créée au début de la pandémie pour trouver des solutions alternatives efficaces aux masques jetables. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Plusieurs scientifiques à travers le monde travaillent avec Michelle Secours et attestent de la qualité de ses produits.

J’ai fait plusieurs tests qui démontrent que les masques Frëtt Design sont comparables à des N95 , rapporte le docteur en toxicologie biochimique et chercheur scientifique et membre du American Board of Toxicology, Rudolph Jaeger, qui a personnellement testé les masques gaspésiens dans son laboratoire du New Jersey.

Le toxicologue américain Rudoph Jaeger a testé plusieurs masques de Frëtt Design dans son laboratoire du New Jersey et affirme qu'ils sont aussi performants que les masques N95. Photo : Avec l'autorisation de Rudoph Jaeger

Le consultant scientifique indépendant, Antoine Palangié, partage également les constats du Dr Jaeger.

Ces masques ont une très bonne respirabilité et une excellente filtration et on ajoute à ça le fait que ce sont des masques durables , précise-t-il. On peut les laver plus d’une centaine de fois et ils vont pouvoir garder ce niveau exceptionnel de performance.

Les masques de la compagnie gaspésienne sont pourtant vendus à 90 % sur les marchés étrangers, car Québec n’a pas attesté leur utilisation en milieu de travail, en vertu de sa propre norme.

Pourtant, des docteurs et des dentistes les portent en France, et des pompiers et des policiers les utilisent aux États-Unis.

« Je trouve que ça n’a pas de sens qu’il y ait des médecins qui utilisent nos masques en France, mais que mes enfants partent encore à l’école avec un masque jetable. » — Une citation de Michelle Secours, présidente Frëtt Design

La femme d'affaires gaspésienne juge la norme québécoise quasi inatteignable et désuète. Elle précise qu’un seul laboratoire est certifié pour faire les tests nécessaires à l’attestation des masques réutilisables, ce qui fait en sorte que la marge d’erreur des tests ne peut être comparée ailleurs.

La problématique au niveau québécois, c’est que la norme n’est pas mise à jour , déplore Mme Secours. L’attestation est très compliquée et ultra coûteuse à obtenir. Elle ne permet aucune marge de manœuvre. C’est vraiment un procédé complexe et stagnant. Nous sommes bloqués à cause de ça.

Des services d'urgence floridiens utilisent les masques gaspésiens de Frëtt Design. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Pour l’instant, le bureau de normalisation du Québec a attesté un seul masque réutilisable pour les milieux de travail. Il ne s’agit pas d’un masque lavable, mais plutôt d’un dispositif dont l’entretien doit se faire à la chaleur sèche.

Le Québec n’a pas de vision concernant l’utilisation des masques réutilisables , déplore Michelle Secours.

Le consultant indépendant Antoine Palangié est aussi d’avis que le Québec fait fausse route dans sa gestion des masques réutilisables en milieu de travail.

« Développer sa propre norme, surtout pour une population aussi petite que le Québec, est un non-sens, ça ne fait qu’aliéner le Québec du marché possible pour les masques réutilisables. » — Une citation de Antoine Palangié, consultant indépendant

Le toxicologue américain Dr Rudolph Jaeger se montre aussi critique de la façon de faire québécoise.

Le problème est que le Québec applique une norme conçue pour des environnements de travail avec des niveaux de particules élevés, comme les mines , affirme Dr Jaeger. Il n’y a pas de raison d’exiger la même chose pour quelqu’un assis derrière un bureau.

L'organisme responsable de l'attestation des masques en milieu de travail, le Bureau de normalisation du Québec, indique que c'est la Commission des normes, de l'équité de la santé et de la sécurité au travail qui fixe les critères de la norme québécoise. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST n'a toutefois pas donné suite à nos questions vendredi.

Une catastrophe écologique

Motivée par les conséquences écologiques des masques jetables, Michelle Secours refuse de baisser les bras.

Elle cite avec désarroi une étude de l’Université Concordia qui démontre qu'un seul masque altéré par des rayons ultraviolets et le frottement peut libérer 16 millions de microparticules de plastique.

Depuis le début de la pandémie, il est estimé que 129 milliards de masques faciaux sont utilisés chaque mois dans le monde. On est en train de créer la prochaine catastrophe écologique , se désole Michelle Secours.

Selon des études, 129 milliards de masques à usage unique sont jetés tous les mois sur la planète (archives). Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

On ne va pas lâcher prise , assure l’entrepreneure gaspésienne. On a trouvé une solution. Personne au Canada et probablement personne dans le monde ne fait un produit aussi performant qui se met dans la machine à laver.

L’entreprise de Caplan est en processus d’homologation avec Santé Canada, ainsi qu’auprès de laboratoires français, pour l'utilisation de ses masques comme équipement médical. L'avenir dira si l'obtention de ces normes pourrait faire bouger le Québec.