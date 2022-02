Ian McDonald, cofondateur de King Crimson et de Foreigner, est mort à 75 ans

Un porte-parole du multi-instrumentiste a confirmé qu’il était décédé dans sa résidence à New York. Son fils, Max McDonald, a affirmé que son père souffrait d’un cancer.

Il a été incroyablement brave et n’a jamais perdu sa gentillesse ou son sens de l’humour, même si ce qu’il traversait était difficile , a affirmé Max McDonald dans une déclaration. Mon père était un musicien brillant et intuitif, une âme douce et un père formidable. Il vivra éternellement par le biais de sa musique et de l’amour de ses fans.

Né à Londres en 1946, Ian McDonald a fondé King Crimson en 1968 avec les musiciens Michael Rex Giles, Peter Giles, Greg Lake et Robert Fripp. Sur le premier album mythique du groupe, In the Court of the Crimson King (1969), il a joué de plusieurs instruments, dont le saxophone, la flûte et le vibraphone.

Cet album a souvent été considéré comme l’acte fondateur du rock progressif; une œuvre qui a repoussé les limites du rock avec ses influences classiques et des pièces qui défoncent parfois le plafond des 10 minutes.

Son influence se fait toujours ressentir aujourd’hui; le rappeur Kanye West a d’ailleurs échantillonné un extrait de la pièce d’ouverture, 21st Century Schizoid Man, sur sa chanson Power, tirée de l’album My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010).

Une deuxième vie avec Foreigner

Ian McDonald a quitté King Crimson peu de temps après la sortie de ce premier album, avant de rejoindre brièvement le groupe en 1974.

En 1976, il a formé le groupe Foreigner avec le guitariste britannique Mick Jones et le chanteur américain Lou Gramm, inconnu à l’époque. Il a joué sur trois albums du groupe, qui se sont tous retrouvés dans les premières places des palmarès aux États-Unis, avec des chansons populaires comme Cold as Ice et Feels Like the First Time.

Mick Jones a renvoyé le musicien en 1980, quelques années avant le succès planétaire de I Want to Know What Love Is, une chanson de Foreigner parue en 1984.

Ian McDonald, qui maîtrisait plusieurs instruments, a également été un prolifique musicien de studio, jouant sur des classiques comme Get It On, de T. Rex.

J’admire Ian McDonald depuis mon adolescence, quand j’ai été complètement renversé par le concert de King Crimson au Marquee à Londres , a écrit l’ex-guitariste de Genesis Steve Hackett sur les réseaux sociaux. Ian était un compositeur fabuleux et un multi-instrumentiste incroyable. J’ai toujours été en totale admiration de ses albums solos ainsi que de tout ce qu’il a fait avec Crimson et Foreigner.