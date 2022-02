Mettez à jour vos appareils Apple sans tarder

Le correctif concerne les systèmes d’exploitation suivants : iOS 15.3.1, iPadOS 15.3.1, macOS Monterey 12.2.1 et watchOS 8.4.2. Il est notamment offert pour tous les iPhone 6s et pour tous ses modèles plus récents.

Selon une note de développement sur le site Internet de l’entreprise californienne, des sites web spécialement conçus à cette fin pouvaient exploiter un bogue afin de faire exécuter du code logiciel aux objectifs potentiellement néfastes.

Cette mise à jour vient aussi régler un problème de perte d’énergie trop rapide de la batterie pour des MacBook qui utilisent des processeurs Intel.

Apple affirme également avoir réglé un problème dans le cas de certains appareils qui affichent du contenu en braille.