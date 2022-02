Des remerciements pour les enseignants de l’Abitibi-Témiscamingue

Les directions d’écoles, des comités de parents ou des élèves ont voulu à leur façon dire merci aux enseignants pour leur dévouement.

À l’école Notre-Dame-de-Fatima de Val-d’Or, tous les élèves ont réservé une surprise à leurs enseignants, vendredi midi, en formant un grand message de remerciement dans la cour de l’école.

Les élèves étaient heureux de pouvoir participer à l'activité. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le directeur, Christian Landry, a tenu à souligner le contexte particulier dans lequel doit travailler son équipe depuis le début de la pandémie.

Depuis 300 jours, ils vivent avec la COVID et ils font énormément de travail pour aider la situation, souligne-t-il. On a mobilisé tout le monde aujourd’hui pour finir la semaine en beauté. Ça nous a permis de retrouver du bonheur dans l’école. J’ai dit aujourd’hui à toute l’équipe que je suis le directeur le plus choyé de la planète, à les voir travailler d’arrache-pied depuis des mois.

Le directeur de l'école Notre-Dame-de-Fatima Christian Landry s'adresse aux enseignants. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Plusieurs élèves rencontrés sur place étaient très fiers de pouvoir dire un grand merci à leur enseignante.

Madame Pascale prend vraiment de l’attention pour nous, elle met du temps et de l'énergie, souligne Ludovic Gilbert, élève en 5e année. On veut la remercier de tout notre cœur.

« Madame Chantale, on l’aime parce qu’elle nous fait plein d’activités cool. » — Une citation de Hayden Bisson, élève de 2e année

C’est la prof la plus merveilleuse au monde, lance Bradley Lacasse, élève de 4e année dans la classe de Nathalie Lebrun. Elle est super généreuse et, quand ça ne va pas, elle est là pour nous.

Cette vague d’amour qui s'est déployée dans les écoles toute la semaine a touché plusieurs enseignants droit au cœur.