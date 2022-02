La NWT Power Corporation fait l’objet de 11 accusations dans la mort d’un employé

La Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs porte principalement ses accusations sur un manquement à l'entretien de son installation en matière de sécurité, un manquement à la santé et à la sécurité des personnes présentes dans l'installation et pour avoir omis de corriger des conditions dangereuses au sein de l'installation.

Michael Paul Chinna, un apprenti électricien qui travaillait pour la société depuis 2018, a été blessé après qu'une accumulation de glace au-dessus d'une porte de la centrale lui soit tombée dessus. Il est décédé à la suite de ses blessures.

En mars dernier, Doug Prendergast, le responsable des communications du fournisseur d'électricité avait confirmé que Michael Paul Chinna portait tout l'équipement requis, dont un casque et des lunettes de sécurité, au moment de l’accident.

Michael était un excellent employé qui a toujours montré son engagement en matière de sécurité , avait-il déclaré.

Les accusations portées en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail seront entendues à la cour territoriale, où la première comparution est prévue pour le 29 mars.